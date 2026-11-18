Toda empresa com dinheiro em caixa e dívida em aberto enfrenta, cedo ou tarde, a mesma escolha: aplicar o recurso ou usá-lo para reduzir o que deve. Em 2026, a resposta pende para um lado com mais frequência do que o empresário imagina. A taxa média do crédito livre para empresas chegou a 24,4% ao ano em setembro, a maior para o mês desde 2016, segundo o Banco Central. O CDI, referência das aplicações conservadoras, rende perto de 13,65%, com a Selic em 13,75%.

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A diferença, de mais de dez pontos percentuais ao ano, significa que cada real usado para quitar ou alongar uma dívida cara pode render mais do que o mesmo real aplicado, sem risco de mercado. É por isso que, para a GX Capital , boutique financeira especializada em câmbio estruturado e crédito empresarial, a consultoria de investimento de quem tem empresa começa pelo passivo.

“Para quem tem empresa, a primeira aplicação a avaliar é a dívida mais cara do balanço. Com o crédito para empresas acima de 24% ao ano e o CDI perto de 13,65%, nenhum produto de prateleira paga a diferença que um passivo bem estruturado devolve”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital.

Quando a liquidez pesa mais

Quitar nem sempre é a melhor saída. Se o pagamento antecipado deixa a empresa sem caixa para o 13º, para os fornecedores ou para uma parcela próxima, o alívio de hoje vira crédito caro amanhã, num mercado mais seletivo: em julho, 9,2 milhões de empresas tinham dívidas em atraso, recorde da Serasa Experian.

“O primeiro documento que a mesa pede não é o extrato da corretora, é o calendário de caixa da empresa para os próximos 12 a 24 meses. É dele que sai quanto a família pode, de fato, investir”, diz Teixeira.

Entre quitar e manter, há um caminho intermediário: alongar a dívida curta com garantia real. A GX estrutura com instituições financeiras operações de crédito com garantia real e prazos de 5 a 15 anos, para empresas com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões. O alongamento reduz o peso da parcela no caixa e preserva a liquidez que a quitação consumiria.

A ordem da decisão

A GX recomenda ordenar a decisão: primeiro, o calendário de caixa da empresa; depois, o custo de cada dívida; por último, o que pode ser aplicado. Na GX, a simulação passa pelo Aurum IA, tecnologia própria disponível no aplicativo do cliente.

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Respondendo ao título: vale quitar quando a dívida custa mais do que a aplicação rende e o caixa dos próximos meses está coberto. Se não estiver, vale alongar antes de aplicar.