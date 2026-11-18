O ronco ainda é frequentemente tratado como uma questão de desconforto, motivo de brincadeiras entre casais ou simplesmente uma característica de quem dorme. Entretanto, por trás do barulho que interrompe o silêncio da noite, pode existir um problema de saúde que merece atenção. Em determinadas situações, o ronco é um dos principais sinais da apneia obstrutiva do sono, condição caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante o descanso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mais do que comprometer a qualidade do sono, a ausência de diagnóstico e tratamento pode trazer consequências importantes para a saúde. Entre elas estão cansaço excessivo durante o dia, dificuldade de concentração, alterações de memória, irritabilidade, sonolência e queda no rendimento profissional. Nos casos de apneia do sono, especialmente quando moderada ou grave e não tratada, também existe associação com maior risco de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e alterações metabólicas.

É nesse cenário que ganha relevância o trabalho da Dra. Fernanda Fonseca (CRO-MG 48266), especialista em ronco e apneia do sono, que atua na investigação e no acompanhamento de pacientes que apresentam alterações respiratórias durante o sono. Sua abordagem chama a atenção para a necessidade de não normalizar sintomas que podem representar um alerta do organismo.

Um dos principais desafios é compreender que nem todo ronco significa apneia, mas que todo ronco persistente, especialmente quando acompanhado de outros sintomas, merece investigação. Sinais como pausas respiratórias percebidas por quem dorme ao lado, engasgos durante a noite, despertares frequentes, dor de cabeça ao acordar e sensação de sono não reparador devem ser considerados no momento da avaliação.

Polissonografia: o primeiro passo para um diagnóstico preciso

Para investigar adequadamente o ronco e identificar a possível presença de apneia do sono, a polissonografia é considerada o exame padrão-ouro para o diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono.

Realizado durante o período de descanso, o exame monitora diferentes parâmetros fisiológicos, como atividade cerebral, fluxo de ar, esforço respiratório, níveis de oxigênio no sangue, frequência cardíaca e movimentos corporais. Com essas informações, é possível identificar episódios de interrupção ou redução da respiração, avaliar sua frequência e intensidade e compreender como essas alterações afetam a qualidade do sono.

A partir dos resultados, o profissional pode estabelecer uma estratégia terapêutica adequada às necessidades de cada paciente. Afinal, tratar o ronco sem investigar sua origem pode significar deixar de identificar um problema mais importante.

O tratamento precisa considerar a causa

Não existe uma única abordagem capaz de resolver todos os casos de ronco. A escolha do tratamento depende de fatores como anatomia das vias aéreas, características respiratórias, hábitos de vida, condições clínicas associadas e presença ou não de apneia.

Entre as possibilidades terapêuticas estão mudanças comportamentais, controle de fatores de risco, dispositivos intraorais, uso de pressão positiva nas vias aéreas (CPAP) e, em situações específicas, procedimentos cirúrgicos.

Nesse contexto, a avaliação individualizada é fundamental para que o paciente receba uma orientação segura e compatível com seu diagnóstico.

Dormir bem também é cuidar da saúde

A importância de investigar o ronco vai muito além de proporcionar noites mais silenciosas. O sono exerce funções essenciais para o equilíbrio físico, cognitivo e emocional. Quando a respiração é comprometida repetidamente durante a noite, o organismo pode deixar de cumprir adequadamente processos fundamentais para a recuperação do corpo.

Para a Dra. Fernanda Fonseca, ampliar a conscientização sobre o ronco e a apneia do sono é um passo importante para incentivar a procura por avaliação especializada e evitar que sintomas persistentes sejam ignorados.

A mensagem é clara: roncar não deve ser considerado automaticamente algo normal, principalmente quando existem sinais de alterações respiratórias durante o sono. Investigar, realizar os exames indicados e buscar o tratamento adequado são medidas fundamentais para preservar a saúde e recuperar a qualidade de vida.

Mais do que interromper o barulho durante a noite, cuidar do sono significa olhar para a saúde de forma integral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Instagram: https://www.instagram.com/dra_fernandafonseca?evlk=dXNpNno5ZGtqMXEw