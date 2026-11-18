Na noite de 8 de dezembro, Florença se reúne diante da catedral de Santa Maria del Fiore para ver a árvore de Natal se acender. É feriado da Imaculada Conceição, as lojas mudam de horário, e quem está na cidade percebe que, na Itália, as datas das festas podem organizar a viagem inteira. Entre novembro e janeiro, cada feriado traz uma cena própria, e saber onde estar em cada uma delas faz a diferença entre uma viagem corrida e uma temporada vivida com tempo.

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É esse o desenho proposto pela SuaGuia , agência especializada em viagens personalizadas à Itália no inverno . “O inverno mostra uma Itália que o turista de verão raramente encontra: museus com espaço para olhar as obras, restaurantes frequentados por moradores, cidades que celebram as festas para quem vive nelas. Com um roteiro desenhado no ritmo de cada viajante, dá para viver cada região com calma, sem a sensação de estar cumprindo uma lista”, afirma Eduardo Moreira, cofundador da agência.

Antes dos feriados, a vez dos mercados

A temporada começa cedo. Em Florença, o Weihnachtsmarkt da Piazza Santa Croce abre em 14 de novembro e fica até 20 de dezembro, com mais de 50 casinhas. O Lucca Magico Natale começa em 22 de novembro, e no Alto Ádige os mercados de Bolzano e Merano se acendem no fim do mês. Em Bolzano, a 35ª edição é inaugurada em 26 de novembro, às cinco da tarde, quando as 1.300 luzes de um abeto de 20 metros iluminam a Piazza Walther. Novembro e o começo de dezembro são, por isso, as semanas dos mercados, com o fim de tarde gelado e o cheiro de canela pelas praças.

De 8 a 12 de dezembro, entre Florença e Roma

O feriado da Imaculada Conceição acende a árvore de Florença e abre, sob a colunata de Bernini, a mostra 100 Presepi in Vaticano, que fica até 8 de janeiro. Quatro dias depois, em 12 de dezembro, a Aula Paulo VI recebe a 34ª edição do Concerto de Natal no Vaticano, com Herbie Hancock e Joan Baez entre os artistas anunciados. Na Praça de São Pedro, o abeto-branco de cerca de 25 metros vem de Terranova di Pollino, na Basilicata, e a data da inauguração ainda não foi divulgada; em 2025, a cerimônia ocorreu em 15 de dezembro.

Natal e Réveillon pedem reserva antecipada

Nos dias 25 e 26 de dezembro e em 1º de janeiro, museus, lojas e atrações mudam de horário. O mercado de Bolzano fecha no dia 25, e o Christmas Garden Roma, percurso de luzes no Orto Botanico do Trastevere, não abre em 24 e 31 de dezembro. No Sul, as oficinas da Via San Gregorio Armeno, em Nápoles, trabalham o ano inteiro, e a Fiera dei Presepi, inaugurada em 14 de novembro, reúne 26 casinhas pelo centro histórico.

“Dezembro tem ingressos que se esgotam cedo e dias em que quase tudo fecha. Quando o planejamento antecipa isso, o viajante fica livre para o que importa: a primeira caneca de vinho quente em Bolzano, a caminhada pelas muralhas acesas de Lucca, a manhã inteira numa oficina de Nápoles”, diz Moreira.

A Epifania encerra a temporada

Em 6 de janeiro, dia da Epifania, a maior parte da programação termina. Até lá, as barracas da Piazza Navona, em Roma, seguem abertas, e o Christmas Garden vai até 10 de janeiro. Em Merano, as termas mantêm programação natalina de 24 de dezembro a 6 de janeiro, um jeito de fechar a viagem na água aquecida, com as montanhas nevadas ao fundo.

O clima completa o planejamento. Segundo levantamento da SuaGuia , dezembro registra entre 1°C e 8°C no Norte, entre 3°C e 13°C no Centro e entre 5°C e 16°C no Sul. Os roteiros de inverno da agência combinam hotéis boutique, guias privativos em português e equipe local durante toda a viagem. “Foram 27 dias pela Itália com conforto, atenção aos detalhes, equilíbrio e experiências inesquecíveis”, relata um viajante atendido pela SuaGuia.

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Planejar uma viagem para a Itália no Natal, portanto, começa pelo calendário: os mercados entre meados de novembro e o início de dezembro, os eventos de 8 e 12 de dezembro em Florença e Roma, reservas feitas com antecedência para o Natal e o Réveillon e a Epifania como fechamento da temporada.