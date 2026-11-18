Quem começa um tratamento com caneta emagrecedora costuma pensar na pele só quando a balança já mostra o resultado. Para a médica dermatologista Stéfany Casagrandi (CRM 204936/SP), de Bauru, a hora de procurar o consultório é outra: o acompanhamento dermatológico deve começar junto com o emagrecimento, antes que a flacidez, a perda de volume no rosto e a queda de cabelo apareçam.

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"Quando sabemos que a paciente vai emagrecer, conseguimos estimular o colágeno, preservar o tônus e proteger o cabelo antes que o problema apareça. Prevenir é sempre mais simples e mais eficaz do que corrigir", afirma a médica.

Um relatório da consultoria McKinsey, publicado em maio de 2026, segue a mesma direção. De acordo com o documento, as necessidades estéticas de quem usa GLP-1 variam a cada fase, do início do tratamento à manutenção do peso, o que exige planos adaptados a cada etapa.

O que muda com o emagrecimento rápido

Segundo a dermatologista, os efeitos que surgem no espelho têm mais relação com o ritmo da perda de peso do que com o medicamento. "Não é o remédio que causa flacidez ou queda de cabelo. É a velocidade do emagrecimento. A pele, o músculo e o folículo do cabelo não conseguem se adaptar no mesmo ritmo em que o corpo perde peso", diz.

No rosto, a gordura funciona como sustentação da pele. Quando diminui depressa, as bochechas perdem volume e a mandíbula fica menos definida. No corpo, parte do peso que vai embora é músculo, justamente o tecido que dá contorno e apoio à pele. Já no cabelo, o emagrecimento acelerado age como um estresse para o organismo e faz muitos fios deixarem a fase de crescimento ao mesmo tempo.

Prevenção desde a primeira consulta

Com o acompanhamento iniciado cedo, o plano é montado para cada paciente na clínica e pode reunir recursos diferentes. Para o músculo, o triLift, tecnologia da Lumenis, trabalha o tônus com estimulação muscular dinâmica. Para a firmeza, entram o ultrassom micro e macrofocado, a radiofrequência e os bioestimuladores de colágeno. O preenchimento repõe estrutura em pontos estratégicos do rosto e pode ser usado no corpo, como nos glúteos.

No caso do cabelo, a conduta depende da causa da queda e pode incluir medicamentos e o laser FoLix, tecnologia que a Dra. Stéfany estuda em pesquisa clínica. Mestre pela Unesp, com ênfase em Tricologia, e doutoranda pela mesma instituição, ela destaca o papel da avaliação. "Às vezes o emagrecimento só revela uma alteração que já existia. Por isso a avaliação é fundamental, para tratar a causa certa", explica.

Um trabalho em conjunto

A médica lembra que o cuidado com a pele não substitui o acompanhamento de quem prescreveu a caneta. "O ideal é um trabalho em conjunto com o endocrinologista ou o nutrólogo, com alimentação adequada, proteína suficiente e treino de força. A dermatologia entra para que o resultado na balança venha acompanhado de saúde e autoestima", afirma.

Também não é preciso interromper a caneta para cuidar da pele. O tratamento dermatológico pode acontecer em paralelo, alinhado com o médico que acompanha o emagrecimento, e estimular o colágeno e o músculo durante o processo ajuda a pele a acompanhar o novo corpo.

A orientação ganha importância com a popularização desses medicamentos. Pesquisa do Instituto Locomotiva feita em fevereiro de 2026 com 1.004 pessoas mostra que 62% dos brasileiros conhecem alguém que usa ou já usou as canetas.

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Para quem vai começar ou acabou de começar o tratamento, a recomendação da dermatologista é procurar o acompanhamento no início do processo, quando ainda é possível estimular o colágeno, preservar o tônus e proteger o cabelo antes que os efeitos do emagrecimento rápido apareçam.