Depósito, taxa de cadastro, seguro pago à parte ou primeira parcela adiantada: quando uma proposta de crédito exige qualquer um desses pagamentos para que o dinheiro seja liberado, o consumidor está diante de um golpe, e não de um empréstimo. O alerta é de João Viríssimo, diretor da Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte especializada em crédito com garantia de veículo e de imóvel.

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“Nós não cobramos nenhum valor para liberação do crédito, e nenhuma empresa séria cobra. Se pediram dinheiro para liberar dinheiro, não existe empréstimo ali”, afirma Viríssimo.

Como a abordagem acontece

A oferta costuma chegar pelo celular, com juros baixos, aprovação em poucas horas e acesso facilitado até para quem está com o nome negativado. Depois de ganhar a confiança da vítima, o golpista envia um contrato falso e apresenta a cobrança como a última etapa antes da liberação. Em 9 de outubro, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) reforçou o alerta sobre criminosos que criam páginas e perfis imitando instituições financeiras e cobram taxas, impostos ou parcelas antecipadas para liberar valores. “Desconfie sempre que exigirem qualquer pagamento antecipado para liberar um empréstimo”, orientou Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da entidade.

Onde ficam tarifas e seguros legítimos

Em uma operação regular, tarifas e seguros, quando existem, estão previstos no contrato e entram no custo total do crédito. Nenhum deles é pago por fora para destravar a análise. Por isso, Pix para uma pessoa física, transferência para uma conta em nome diferente do da empresa ou cobrança para “agilizar a aprovação” reúnem os sinais mais frequentes da fraude e são motivo suficiente para encerrar a conversa.

A pressa favorece o golpista

O orçamento apertado de muitas famílias ajuda a explicar por que a abordagem funciona. Segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), 81,6% das famílias brasileiras tinham dívidas em outubro, e 29,3% estavam com contas em atraso. Para quem busca reorganizar as finanças, o empréstimo com garantia de veículo, que usa o carro quitado para reduzir o risco da operação e os juros, virou alternativa, e é esse produto que os criminosos tentam imitar.

“Quem está apertado tem pressa, e o golpista sabe disso. A pressa faz a pessoa pular a verificação, e é justamente na verificação que o golpe aparece”, diz Viríssimo.

O que conferir antes de assinar

Além de recusar qualquer cobrança antecipada, o consumidor pode perguntar qual instituição concede o crédito e conferir o nome ou o CNPJ na ferramenta Encontre uma Instituição, do Banco Central. Também vale exigir por escrito o CET (Custo Efetivo Total) antes da contratação e checar se o contrato é emitido pelo banco ou pela financeira, e não por uma pessoa física. A Nexus Credi informa que seu site oficial é o nexuscredi.com.br.

Se o pagamento já foi feito

Quem já pagou deve interromper o contato, guardar conversas e comprovantes, registrar boletim de ocorrência e procurar o próprio banco imediatamente. Em pagamentos por Pix, o banco pode solicitar a devolução pelo MED (Mecanismo Especial de Devolução), do Banco Central, que não é garantida e depende de haver saldo na conta de destino. Uma nova cobrança para “recuperar” o valor faz parte do mesmo golpe.

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Para Viríssimo, o pedido de taxa antecipada basta para descartar a oferta, e a empresa legítima não se incomoda com a checagem: “Quem trabalha certo quer ser verificado”.