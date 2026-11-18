Levar o pai a uma consulta, acompanhar a mãe em um exame ou ajudar nas compras do mês são tarefas que, somadas, ocupam boa parte da agenda de quem cuida de pais idosos. É nessa rotina que atua a Ampare , empresa de Sorocaba (SP) que estruturou um serviço de concierge para idosos, com prestadoras que acompanham a pessoa idosa em consultas médicas, exames, procedimentos e outros compromissos do dia a dia.

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Fundada por Cristiane Samarra Rodrigues a partir de uma experiência vivida na própria família, a empresa tem como proposta ajudar as famílias a cuidar melhor de seus idosos, sem que toda a responsabilidade fique concentrada nos filhos.

O que o concierge faz na prática

O serviço inclui o acompanhamento em consultas médicas, exames e procedimentos, além do apoio em compromissos externos, passeios, compras e idas ao supermercado. São atividades que contribuem para a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa e que dependem, muitas vezes, da disponibilidade dos familiares.

A Ampare também trabalha com agendamentos e com a organização das demandas ligadas ao cuidado. A intenção é oferecer um suporte confiável e personalizado, que respeite as necessidades de cada família e as particularidades de cada idoso.

Mais do que resolver tarefas pontuais, o serviço busca dar tranquilidade aos familiares e permitir que o tempo passado com os pais seja também de convivência, afeto e qualidade de vida.

Uma demanda que cresce com o envelhecimento

A procura por esse tipo de apoio acompanha a mudança no perfil da população. Dados da PNAD Contínua 2025, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que as pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% dos brasileiros, ante 11,3% em 2012. Pelas Projeções de População do instituto, essa parcela deve chegar a cerca de 37,8% em 2070, o equivalente a 75,3 milhões de pessoas.

Com mais idosos nas famílias, aumenta também o número de filhos adultos que assumem responsabilidades ligadas ao cuidado dos pais, muitas vezes sem orientação ou uma rede de apoio estruturada.

Da experiência familiar ao serviço

A ideia surgiu quando Cristiane e os irmãos passaram a organizar os cuidados dos próprios pais e perceberam como era difícil conciliar agendas e garantir acompanhamento adequado. Com o tempo, notaram que a mesma dificuldade se repetia em muitas outras famílias.

“A Ampare nasceu de uma experiência que vivemos dentro da nossa própria família. Quando começamos a cuidar dos nossos pais, percebemos o quanto é difícil conciliar todas as responsabilidades e encontrar apoio confiável. Em determinado momento, entendemos que aquela dificuldade não era só nossa. Existiam muitas famílias vivendo a mesma situação, e foi daí que surgiu a vontade de transformar nossa experiência em um negócio que pudesse ajudar outras pessoas.”, afirma Cristiane Samarra Rodrigues, fundadora da Ampare.

Além do concierge presencial, a empresa mantém o Concierge Digital 60+, que ajuda pessoas idosas a usar o celular e ferramentas digitais, e a plataforma Ampare Conecta , que reúne profissionais, empresas e serviços voltados ao público 60+, com busca gratuita para as famílias. Novidades e conteúdos são publicados nos perfis @ampare.cuidado e @ampare.conecta , no Instagram.

Como próximo passo, a empresa prevê um aplicativo próprio, pensado para centralizar informações e facilitar a gestão das diferentes demandas envolvidas no cuidado do idoso, como compromissos e acompanhamentos.

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