O tratamento corporal que Bella Longuinho vem mostrando nas redes antes do Réveillon não envolve cirurgia. O método Body HD Aion, aplicado na AionClinic , no Itaim Bibi, em São Paulo, pelo médico Aihan Kirchhoff , atua em três pilares ao mesmo tempo: qualidade da pele, músculo e volume.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A influenciadora vai passar a virada do ano em Carneiros, no litoral sul de Pernambuco, e compartilhou com os seguidores no Instagram a rotina de cuidados que vem seguindo para a temporada. O Body HD Aion é um dos itens dessa preparação.

Avaliação define o plano de cada área

O primeiro passo do método é a avaliação individual. A partir dela, cada região tratada (abdômen, glúteos e coxas) recebe uma proposta própria, construída de acordo com a queixa e com o objetivo da paciente.

Injetáveis e tecnologias no mesmo protocolo

Na prática, os injetáveis são associados a tecnologias como campo eletromagnético, radiofrequência e ultrassom, o que permite trabalhar pele, músculo e volume dentro de um único plano. O tempo de resposta varia conforme a necessidade. “O ideal é preparar o corpo ao longo do ano. Mas, em alguns casos, principalmente quando a paciente precisa só de volume, já é possível notar diferença nas primeiras sessões”, explica Kirchhoff.

A proposta, segundo o médico, é de refinamento, sem exageros e com resultado natural, ajustado ao que cada paciente precisa. É o que ele descreve no caso da influenciadora: “No caso da Bella, é só um refinamento. Ela já tem um corpo lindo; estamos fazendo apenas alguns retoques”, afirma.

Paciente desde o início da carreira

A relação de Bella com a clínica não começou agora. Nos stories, ela contou que frequenta o espaço há anos, desde o início da carreira, que se sente bem e confia no atendimento, a ponto de indicar o lugar. A mãe e outros familiares dela também são atendidos ali.

Conhecida por compartilhar nas redes, etapa por etapa, a transição de gênero, Bella já relatou que recebeu cerca de 400 ml de ácido hialurônico nos glúteos, de forma gradual, ao longo de um ano. O tratamento ajudou a deixar a região com contorno mais feminino e projetado, sem cirurgia, e, segundo ela, foi importante em sua transição. Além do verão, os seguidores apostam que ela vai desfilar por alguma escola de samba no próximo carnaval, depois de um ensaio recente como rainha de bateria.

Cuidados sem cirurgia em diferentes idades

A AionClinic atende pacientes de diferentes idades que buscam cuidar do rosto e do corpo com naturalidade. No cenário internacional, a Pesquisa Global da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), divulgada em setembro de 2026, mostra que 84,8% dos procedimentos estéticos não cirúrgicos realizados por cirurgiões plásticos em 2025 foram feitos em mulheres e que a redução de gordura não cirúrgica se distribui de forma equilibrada entre pacientes de 18 a 34 anos e de 35 a 50 anos.

Kirchhoff é formado em Medicina pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com pós-graduação em dermatologia e cirurgia estética pelo CEMEPE, em Belo Horizonte, e tem experiências acadêmicas na Universidade de Coimbra e na Harvard Medical School. A formação conta para quem procura esse tipo de cuidado: 81% dos brasileiros consideram que apenas médicos deveriam realizar procedimentos estéticos, segundo pesquisa Datafolha encomendada pela SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), divulgada em novembro de 2026.

Assim funciona o tratamento corporal sem cirurgia do Body HD Aion: avaliação individual, plano definido para cada área conforme a queixa e o objetivo e associação de injetáveis a tecnologias como campo eletromagnético, radiofrequência e ultrassom, sempre com foco em pele, músculo e volume.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dr. Aihan Kirchhoff: CRM/SP 219.059 - SP