Usar substâncias não significa, por si só, ter uma dependência. A fronteira aparece quando o sofrimento, a perda de controle e a insistência em um comportamento apesar de consequências graves passam a ocupar o lugar do prazer. Nesse ponto, segundo o psicólogo clínico Rodrigo Toledo Potechi, pós-graduado em Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo , a experiência pede outra escuta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que se observa no consultório

O padrão descrito pelo psicólogo aparece com frequência entre quem procura acompanhamento. "Na clínica, encontramos pessoas que continuam buscando determinadas experiências mesmo quando elas já produzem mais sofrimento do que satisfação. Algumas querem interromper o consumo, mas não conseguem. Outras percebem que perderam a capacidade de viver a sexualidade sem recorrer às substâncias. É nesse momento que precisamos investigar o quanto ainda existe de autonomia nessas escolhas", explica Toledo.

Para ele, o prazer sexual não constitui, em si, um problema clínico, assim como consumir drogas não leva necessariamente à dependência. No chemsex, nome dado ao uso intencional de determinadas substâncias em contextos sexuais, as vivências variam bastante: há quem relate desinibição e há quem passe a ter dificuldade de manter relações sem as substâncias. A prática também pode comprometer a rotina e expor a overdoses. Tratar todos os participantes como dependentes, ressalta o psicólogo, apenas reforçaria o estigma que se pretende combater.

O peso do pertencimento

A necessidade de pertencimento também pode influenciar decisões. O desejo de sentir-se aceito, desejado ou incluído em determinados ambientes pode levar algumas pessoas a ultrapassar limites pessoais. Toledo pondera, porém, que essas motivações não são universais e não explicam toda experiência sexual ou todo consumo de substâncias.

Entre o moralismo e o cuidado

O psicólogo lembra que falar sobre esses limites ainda desperta resistência na população LGBT+, que durante décadas viu argumentos de moral e saúde serem usados para justificar preconceitos e restringir direitos. "Lutamos durante décadas pelo direito de existir, amar e viver nossos desejos sem sermos julgados. Essa conquista é inegociável. Mas será que, depois de tanto enfrentarmos a repressão, não passamos a interpretar qualquer questionamento sobre escolhas e comportamentos como uma ameaça à liberdade? Precisamos conseguir distinguir o que é moralismo e o que é cuidado, especialmente quando estamos vendo pessoas próximas adoecerem, desenvolverem dependências e, em situações extremas, perderem suas vidas", afirma.

Nesse cenário, a redução de danos aparece como uma resposta possível, por diminuir consequências como infecções e overdoses mesmo quando a pessoa não deseja ou não consegue parar. Para Toledo, a estratégia ganha força quando abre espaço para falar também dos sinais de que algo saiu do controle. "Reduzir danos é uma forma legítima de cuidado. Oferecer materiais de prevenção, informações e acolhimento pode proteger vidas. Mas também precisamos abrir espaço para conversar sobre dependência, sofrimento e perda de autonomia. Cuidar de alguém envolve respeitar suas escolhas e ajudá-lo a reconhecer quando essas escolhas estão comprometendo sua saúde", diz.

Hora de buscar acompanhamento

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia