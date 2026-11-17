Segundo o Dr. Ednaldo Bougleux (CRM-MG 47523), a condição está relacionada, principalmente, à redução dos níveis de estrogênio durante a transição menopausal. As alterações hormonais podem favorecer dores musculares e articulares, rigidez ao acordar, perda de força e dificuldades na realização de atividades cotidianas. Estudos recentes também apontam a frequência dessas manifestações: uma pesquisa envolvendo mais de 93 mil mulheres identificou sintomas musculares ou articulares em aproximadamente 57% das participantes na perimenopausa e 59% daquelas que já estavam na pós-menopausa.

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O especialista explica que o estrogênio desempenha funções importantes na manutenção da saúde óssea e muscular, além de participar dos processos de remodelação dos tecidos e da regulação inflamatória. Com a redução hormonal, pode ocorrer uma aceleração da perda de massa óssea, maior predisposição à osteoporose e comprometimento da força muscular. Nos tendões e nas articulações, essas mudanças também podem contribuir para desconfortos e alterações na capacidade de adaptação dos tecidos.

Na prática, essas transformações podem ser percebidas em tarefas aparentemente simples, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira, caminhar ou carregar compras. Entretanto, o médico ressalta que nem toda dor nessa fase deve ser atribuída à menopausa. Condições como artrose, artrite reumatoide, tendinopatias, fibromialgia e alterações da coluna podem apresentar sintomas semelhantes, tornando indispensável uma investigação individualizada. O diagnóstico depende da avaliação clínica e, quando necessário, de exames laboratoriais e de imagem.

Outro ponto de atenção é a associação entre a perda de massa muscular e a redução da densidade óssea. A sarcopenia, caracterizada principalmente pela diminuição da força muscular, pode comprometer o equilíbrio e a mobilidade, enquanto a osteoporose reduz a resistência dos ossos e aumenta o risco de fraturas. Quando essas condições coexistem, a possibilidade de quedas, limitações funcionais e perda de autonomia se torna ainda mais preocupante.

Diante desse cenário, a atividade física assume papel fundamental na prevenção e no tratamento. O Dr. Ednaldo Bougleux destaca especialmente os exercícios de força e resistência, que contribuem para preservar a musculatura, melhorar a estabilidade articular e favorecer a saúde óssea. A recomendação geral é realizar treinamento de força de duas a três vezes por semana, associado a atividades aeróbicas e exercícios de equilíbrio, respeitando as condições e limitações de cada mulher.

O acompanhamento também deve considerar outros fatores, como alimentação adequada, qualidade do sono, controle do peso e avaliação da saúde óssea. Mulheres com osteoporose avançada, histórico de fraturas ou limitações importantes precisam de orientação individualizada para definir as modalidades e intensidades mais seguras.

Para o especialista, reconhecer os impactos musculoesqueléticos da menopausa é essencial para evitar que dores e limitações sejam naturalizadas como consequências inevitáveis do envelhecimento. Mais do que tratar sintomas isolados, é necessário compreender as transformações hormonais e seus reflexos sobre o organismo feminino.

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A menopausa não precisa representar o início de uma trajetória marcada pela perda de força, dores e restrições físicas. Com diagnóstico adequado, acompanhamento profissional e estratégias de prevenção, é possível preservar a mobilidade, a independência e a qualidade de vida. Afinal, o objetivo não é apenas viver mais, mas envelhecer com saúde, autonomia e liberdade de movimento.