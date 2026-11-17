A brasileira clickCompliance venceu o LegalTech Breakthrough Awards 2026 na categoria Legal Compliance Innovation of the Year com uma proposta que parte de uma dificuldade conhecida das áreas de Compliance: a rotina dividida entre planilhas, e-mails, pastas compartilhadas e sistemas que não se comunicam. A plataforma de gestão criada pela empresa reúne essas frentes em um mesmo ambiente.

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A premiação, que chegou à sétima edição anual, destaca empresas e soluções responsáveis por inovações e transformações no mercado global de tecnologia jurídica.

Quando o modelo manual chega ao limite

À medida que as responsabilidades da área crescem, a gestão fragmentada tende a gerar mais trabalho manual, menos visibilidade e dificuldade para acompanhar se os controles funcionam. Para Marcelo Erthal, CEO da clickCompliance, o reconhecimento reflete uma mudança na maneira como as empresas precisam organizar suas operações de conformidade.

“À medida que as responsabilidades aumentam, as empresas precisam de tecnologia para conectar processos, gerar visibilidade e permitir que os profissionais dediquem mais tempo àquilo que realmente exige análise e tomada de decisão.”

Uma política que circula pela empresa

Um exemplo ajuda a entender a proposta. Na plataforma, uma política corporativa pode ser distribuída para públicos específicos, usada em treinamentos, consultada pelo Compliance Agent e ligada a processos operacionais da organização, em vez de ficar guardada em uma pasta. Assim, documentos e informações passam a ter papel ativo na estratégia de integridade.

Segundo Erthal, a integração entre as frentes é o centro do projeto.

“Nosso objetivo nunca foi simplesmente digitalizar atividades que antes eram feitas em planilhas. Queremos conectar conhecimento, processos e pessoas. Quando os diferentes pilares do Compliance conversam entre si, a área ganha uma visão muito mais completa da sua operação.”

Módulos que acompanham o programa

A estrutura é modular. Cada organização escolhe as soluções mais adequadas à sua estratégia e amplia o sistema conforme o programa de integridade evolui. Entre os módulos estão Governança de Documentos , Treinamentos de Compliance , Canal de Denúncias , Processos de Compliance, Canal de Privacidade, Regulatório e Compliance Agent.

A inteligência artificial aparece em tarefas específicas do dia a dia. O Compliance Agent, disponível no chat do sistema e no Microsoft Teams, permite consultar políticas, verificar treinamentos pendentes, gerar gráficos de engajamento e montar fluxogramas, sempre de acordo com as permissões de cada usuário. Já o Canal de Denúncias recebe relatos por WhatsApp, portal web, e-mail e voz, e conta com o primeiro canal por voz com atendimento por inteligência artificial.

O peso da integração nos números

Dados da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ajudam a dimensionar a importância de integrar processos e controles. No relatório Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations, baseado em 2.402 casos de 143 países e territórios, a falta de controles internos foi apontada como a principal fragilidade em 33% das fraudes, e o monitoramento proativo de dados esteve associado a perdas medianas 53% menores.

Para Erthal, a tecnologia amplia a capacidade de atuação dos profissionais de Compliance, sem tomar o lugar deles.

“Se conseguimos reduzir o tempo gasto procurando informações, cobrando respostas ou consolidando dados manualmente, a equipe pode concentrar sua energia naquilo que realmente demanda experiência, contexto e análise.”

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O que levou a clickCompliance ao LegalTech Breakthrough Awards 2026 foi uma forma de organizar o trabalho: tirar a área de Compliance das planilhas e dos sistemas desconectados e reunir documentos, treinamentos, denúncias e processos em uma operação integrada e mensurável.