A relação de Camila Sarantopoulos com a arte começou antes de a tecnologia entrar na conversa. Apaixonada pelo tema, a empresária esteve à frente de uma exposição de Romero Britto em Ribeirão Preto, montada no hotel de sua família. Hoje, no comando da TECC , empresa especializada em soluções tecnológicas para os setores de arquitetura, construção e indústria, ela leva essa vivência para dentro da estratégia comercial do negócio.

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A experiência com a mostra ajudou a firmar uma convicção: a arte não precisa ficar restrita às paredes de uma galeria e pode servir de ponte entre marcas e pessoas.

Da exposição no hotel às colaborações na empresa

Foi com essa visão que Camila contratou o artista plástico Marcelo Vallini para duas colaborações relacionadas ao SketchUp , software de modelagem 3D usado na construção civil, na arquitetura e no design de interiores. A intenção era aproximar a tecnologia de profissionais que têm na criatividade, na estética e na expressão visual uma parte central do próprio trabalho.

“Sempre fui apaixonada por arte e acredito que ela tem um poder extraordinário de despertar emoções e criar conexões. A tecnologia oferece as ferramentas para transformar ideias em realidade, mas é a arte que inspira as pessoas a criar. Quando unimos esses dois universos, deixamos de apresentar apenas um produto e passamos a construir uma experiência que desperta identificação e desejo”, afirma Camila Sarantopoulos, proprietária da TECC.

Um artista formado entre carros e telas

A escolha de Vallini tem relação com a trajetória dele. Descendente de uma família dona de concessionárias Mercedes-Benz e Chevrolet, ele trabalhou como restaurador de carros clássicos e de luxo na oficina do pai e tem formação em arquitetura e artes plásticas. Em suas séries, já reinterpretou Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari e relógios TAG Heuer, com cores expressivas e referências da cultura pop.

Ribeirão Preto como palco

A parceria entre TECC, SketchUp e Vallini começou a tomar forma em 2024, no evento Inspire 3D (Conexão e Criação), que marcou a estreia da exposição Porsche Art Work na PB Arts Gallery, em Ribeirão Preto. Em 2025, a colaboração chegou à CASACOR Ribeirão Preto, onde o artista montou um ambiente com várias de suas obras.

A presença das criações deu ao espaço uma dimensão estética, com personalidade e emoção, e reforçou o ponto que Camila defende desde a exposição no hotel da família: a arte amplia o valor percebido de um ambiente e de uma marca.

Na mostra, a ação também virou produto: meias com estampas assinadas pelo artista, pensadas para que o público levasse para casa uma parte da experiência.

Arte que cria motivo para desejar

Para a empresária, a força dessas parcerias está em dar significado a objetos do dia a dia. “Eu acredito que a arte cria motivos para desejar. Uma pessoa pode não precisar de mais uma meia, de mais um objeto ou de mais um acessório. Mas, quando aquilo carrega uma história, uma identidade e uma criação artística com a qual ela se identifica, o desejo muda completamente. É essa conexão que torna uma colaboração especial”, diz.

O movimento acontece em um mercado de grande porte. Segundo a Licensing International, o mercado global de produtos e serviços licenciados movimentou US$ 389,8 bilhões em 2025. No Brasil, estimativas da Abral (Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens) indicam faturamento de R$ 29,16 bilhões no varejo no mesmo ano.

Para a TECC, a colaboração reforçou uma estratégia de marketing apoiada na criatividade como caminho para conquistar atenção e construir desejo. A experiência abre possibilidades para novas edições e coleções.

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Na TECC, a arte saiu da galeria e entrou na estratégia por iniciativa de Camila: a experiência com exposições virou colaborações com Vallini, um ambiente na CASACOR e um produto que aproxima o SketchUp de quem cria.