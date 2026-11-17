O cirurgião plástico Dr. Etienne Miranda (CRM-MG 38.222 | RQE 17.446 e 19.467), de Belo Horizonte (MG), está entre os profissionais convidados para a programação científica do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que acontece de 11 a 14 de novembro, em Fortaleza (CE). O encontro é um dos principais da especialidade no país e reúne especialistas para discutir técnica, segurança e a evolução da prática médica.

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Quais atividades o Dr. Etienne Miranda terá no congresso em Fortaleza?

A participação do Dr. Etienne Miranda nesta edição inclui laboratório de anatomia em cadáveres, apresentação de vídeo cirúrgico, discussão anatômica, curso de educação continuada e debate entre especialistas. Todas giram em torno de um eixo comum, o rejuvenescimento facial, área à qual o cirurgião dedica o estudo e o aperfeiçoamento das técnicas.

O formato reflete a forma como a cirurgia facial moderna se constrói. O laboratório em cadáveres permite estudar planos e estruturas com a profundidade que só a dissecção oferece, o vídeo cirúrgico mostra o raciocínio de cada etapa e o debate entre especialistas expõe pontos de vista distintos sobre indicações e condutas. Ao apresentar vídeos e debater casos, o cirurgião submete a própria prática à avaliação dos colegas, um exercício de transparência que beneficia a especialidade e, em última instância, os pacientes.

O que são o Deep Plane Facelift e o Deep Neck Lift?

O Deep Plane Facelift é uma técnica de lifting facial que atua em planos profundos da face, reposicionando estruturas de sustentação em vez de tratar apenas a pele. O Deep Neck Lift é a abordagem profunda do pescoço, que considera estruturas como o músculo platisma e a gordura situada abaixo dele.

Por trabalharem em camadas profundas, os dois procedimentos exigem conhecimento detalhado da anatomia, precisão técnica e, sobretudo, discernimento na indicação. É nesse ponto que a experiência do cirurgião pesa tanto quanto a técnica escolhida.

Segurança cirúrgica e curva de aprendizado no lifting facial

A pergunta que atravessa a programação é até onde é possível avançar em busca de melhores resultados sem ultrapassar os limites da segurança. Anatomia, complicações, prevenção e curva de aprendizado sustentam essa discussão. São assuntos que nem sempre recebem a mesma atenção dedicada aos resultados cirúrgicos, mas que são fundamentais para a evolução responsável da especialidade.

Para o Dr. Etienne Miranda, o aperfeiçoamento da cirurgia não depende apenas da incorporação de novas técnicas, mas também da capacidade de reconhecer suas limitações. A perspectiva ganha peso num cenário de constantes inovações e de crescente exposição de resultados nas redes sociais.

Experiência do Dr. Etienne Miranda como cirurgião plástico em BH

Nos últimos anos, o Dr. Etienne Miranda tem conciliado a prática cirúrgica em Belo Horizonte com atividades de ensino e participação em encontros científicos no Brasil e no exterior. A combinação entre consultório, sala de aula e congresso favorece a atualização permanente: o que se aprende ao ensinar e ao discutir casos com outros especialistas tende a voltar para o critério de cada indicação. Quem quiser conhecer melhor a formação e a prática do cirurgião pode visitar o site etienne.com.br e acompanhar as atividades no Instagram @dr.etiennemiranda .

Como escolher um cirurgião plástico para rejuvenescimento facial?

A escolha do cirurgião e da técnica deve levar em conta formação, experiência e honestidade na indicação, e não apenas a expectativa de resultado. Uma boa consulta inclui conversar sobre riscos, limites e alternativas, inclusive a de não operar.

Antes de decidir, vale confirmar o registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM) e o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em cirurgia plástica, perguntar com que frequência a técnica proposta faz parte da rotina do cirurgião e pedir explicações claras sobre recuperação e possíveis complicações.

Evoluir, na cirurgia, não significa necessariamente fazer mais. Às vezes, significa compreender melhor.

Serviço: Congresso em Fortaleza

Evento: Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica

Data: 11 a 14 de novembro

Local: Fortaleza (CE)

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Participante: Dr. Etienne Miranda, cirurgião plástico, Belo Horizonte (MG)