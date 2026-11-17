O município de Sinop (MT) ganhará seu primeiro edifício de locação, com unidades voltadas ao mercado de aluguel e gestão profissional, em frente a uma universidade. A proposta integra o Parque Sinop, da PZ Empreendimentos, que reúne apartamentos, shopping no térreo e estrutura de lazer para atender moradores e investidores interessados na demanda por moradia na cidade.

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Morador de Sinop desde 2012, o médico oftalmologista Rafael Braga viu no município a oportunidade de desenvolver a carreira e construir a vida com a família. Ao avaliar o Parque Sinop, ele destaca que o potencial de crescimento da cidade precisa estar acompanhado da confiança na empresa responsável pelo empreendimento.

"Quando a gente vai fazer um investimento, o principal é a confiabilidade no empreendimento, você saber que aquele projeto realmente vai sair do papel e vai se tornar uma realidade", afirma.

Para Rafael, a estrutura profissional da PZ e a decisão do empresário Filipe Pitz de estabelecer sua vida pessoal e profissional em Sinop reforçam essa segurança. Ele considera que a presença do empreendedor na cidade demonstra compromisso com a concretização do projeto e com o desenvolvimento local.

"Não busque só empresas que venham aqui para Sinop no sentido de explorar o mercado imobiliário apenas, mas aquelas empresas que realmente vão agregar para a cidade. Eu acho que a PZ está fazendo isso", avalia.

O empreendimento traz o conceito de multifamily, que reúne unidades residenciais para locação com administração profissional integrada. A proposta também incorpora o built to rent, expressão em inglês que significa "construído para alugar": o imóvel é planejado desde a concepção para atender às necessidades de inquilinos e facilitar a operação dos aluguéis.

A localização é um dos pontos centrais dessa estratégia. O fluxo de estudantes, professores e profissionais ligados à universidade cria um público potencial para os apartamentos. O projeto também busca atender pessoas que chegam a Sinop para trabalhar e precisam de moradia com acesso a serviços e facilidades para o dia a dia.

O Parque Sinop oferece apartamentos de um, dois e três quartos e mais de 6 mil metros quadrados de lazer. A estrutura inclui piscinas, academia, quadras esportivas, coworking e espaços de convivência. No térreo, o EcoMall reunirá comércio, gastronomia e serviços, aproximando atividades que normalmente exigiriam deslocamentos pela cidade.

Para o proprietário que pretende obter renda com aluguel, a gestão profissional é parte da proposta. A Plataforma PZ de Serviços prevê ferramentas para administração das locações, limpeza e manutenção, oferecendo suporte à operação das unidades e ao atendimento dos moradores.

Segundo o CEO da PZ Empreendimentos, Filipe Pitz, o projeto tem potencial de rentabilidade superior a 1% ao mês com locação. A projeção depende do valor de aquisição da unidade, do aluguel praticado, da ocupação e das despesas de operação.

"O residencial integra um conjunto de projetos da incorporadora que inclui o PZ Offices, empreendimento corporativo conectado ao EcoMall por uma rua acalmada. A integração entre moradia, trabalho e serviços reforça a proposta de criar uma estrutura que acompanhe a expansão de Sinop e as necessidades de quem escolhe a cidade para estudar, trabalhar e viver".

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Número de registro da incorporação imobiliária: R-02/122091