A trajetória de Gilmar Júnior é marcada pela defesa da enfermagem, pelo fortalecimento da saúde pública e pela luta por direitos e melhores condições de trabalho para os profissionais da área. Enfermeiro de formação e atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), ele construiu sua atuação a partir das experiências vivenciadas na profissão e da compreensão dos desafios enfrentados diariamente nos serviços de saúde.

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Segundo Gilmar, a formação em enfermagem foi fundamental para desenvolver um olhar atento às necessidades humanas e às desigualdades presentes no sistema de saúde. Ao longo da carreira, questões como sobrecarga de trabalho, baixos salários, dimensionamento inadequado das equipes e falta de condições dignas de atuação passaram a orientar sua mobilização em defesa da categoria.

À frente do Coren-PE, busca aproximar a instituição dos profissionais, fortalecer a fiscalização e ampliar o diálogo com a enfermagem em diferentes regiões do estado. Entre as iniciativas desenvolvidas, destaca o projeto Coren-PE Presente, voltado à interiorização das ações do Conselho, e a criação de nove câmaras técnicas, que ampliaram os espaços de discussão científica e participação especializada.

Outro marco de sua trajetória foi a mobilização pelo reconhecimento do Piso Nacional da Enfermagem. Para Gilmar, essa conquista representa a força da organização coletiva da categoria, embora ainda existam desafios para garantir sua implementação integral.

Na avaliação do enfermeiro, o reconhecimento conquistado durante a pandemia de Covid-19 precisa se transformar em medidas concretas. Ele critica a romantização da profissão e defende que os trabalhadores não precisam ser tratados como heróis, mas ter direitos respeitados, remuneração justa, segurança e equipes adequadas.

"Todo mundo reconhece que a enfermagem é indispensável, mas esse reconhecimento nem sempre se transforma em respeito, remuneração e condições dignas de trabalho", pontua.

Entre as pautas prioritárias, estão a jornada de 30 horas semanais, o dimensionamento adequado das equipes, o combate aos vínculos precários e a melhoria dos espaços de repouso. Gilmar também destaca a importância de ambientes de descanso e convivência adequados para os profissionais de enfermagem nas unidades de saúde.

A valorização profissional, entretanto, não se limita às questões salariais e estruturais. Gilmar também defende o reconhecimento da autonomia da enfermagem, de sua capacidade de produção científica e de sua participação nas decisões que orientam as políticas públicas de saúde. Para ele, os profissionais que estão diariamente na assistência conhecem de perto os problemas e as necessidades da população e, por isso, precisam ter voz ativa na construção das soluções.

Além da defesa da enfermagem, Gilmar Júnior acompanha pautas relacionadas à inclusão social e à ampliação do acesso à saúde. Ele considera que o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) depende de políticas públicas capazes de enfrentar as desigualdades regionais e sociais, garantindo atendimento digno independentemente da condição financeira ou do local de residência.

A atenção a grupos que historicamente enfrentam barreiras no acesso aos direitos, como pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias, também integra essa perspectiva. Gilmar destaca a importância de combater o capacitismo, ampliar a inclusão e fortalecer as iniciativas de saúde mental.

Na sua visão, a assistência pública precisa considerar as diferentes realidades da população e oferecer respostas adequadas às necessidades de cada grupo. "A saúde pública precisa enxergar pessoas, não apenas números e indicadores", ressalta.

Gilmar também chama atenção para a importância da participação dos profissionais de enfermagem nos espaços de decisão. Para ele, a categoria precisa ampliar sua presença nos conselhos de saúde e nas entidades representativas, contribuindo para o aprimoramento dos serviços e para a qualidade da assistência.

Entre as realizações que considera mais significativas, Gilmar destaca sua passagem pelo Coren-PE e a participação na mobilização pelo reconhecimento do Piso Nacional da Enfermagem. Para ele, iniciativas que ampliam o respeito e a valorização dos profissionais são fundamentais para fortalecer a categoria e a qualidade da assistência prestada à população.

Para os próximos anos, a defesa do Piso Nacional, da jornada de 30 horas, de melhores condições de trabalho e da prevenção do adoecimento físico e mental dos profissionais permanece entre suas prioridades. No campo da saúde pública, considera fundamental fortalecer o SUS, a atenção básica, a assistência especializada e as iniciativas direcionadas às populações mais vulneráveis.

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Ao avaliar sua caminhada, Gilmar afirma que as causas que orientam uma trajetória precisam permanecer e se traduzir em melhorias concretas para a sociedade. Para ele, a valorização da enfermagem e o fortalecimento da saúde pública devem continuar no centro das discussões.