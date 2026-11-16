A valorização das origens brasileiras tem aberto novas possibilidades para o posicionamento da cachaça no mercado de bebidas especiais. Nesse cenário, a Vibra Brasil, idealizada pelo empresário Givago Pires Alvarenga, desenvolve uma proposta que aproxima a produção artesanal da identidade do Cerrado Mineiro e das demandas da coquetelaria contemporânea. A iniciativa coloca em evidência o potencial de um destilado historicamente associado à cultura nacional para ocupar novos espaços no segmento gastronômico.

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A trajetória da marca está relacionada à experiência de Givago com atividades ligadas ao campo. Seu conhecimento sobre o ambiente agrícola contribuiu para a construção de um projeto que identifica na origem da matéria-prima um diferencial de mercado. A produção acontece em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, em parceria com o engenheiro agrônomo e mestre alambiqueiro Walter Vieira da Cunha, na Fazenda Néctar do Cerrado.

Com uma produção anual de aproximadamente 20 mil litros, a empresa trabalha com cana de cultivo próprio e destilação em equipamentos de cobre. O modelo permite discutir a importância do acompanhamento das etapas produtivas na construção de uma identidade comercial. Em um segmento no qual a procedência pode influenciar a percepção de qualidade, conhecer o caminho percorrido pelo produto representa uma oportunidade de estabelecer relações mais transparentes com o público.

A estratégia da Vibra Brasil também dialoga com um conceito conhecido no universo dos vinhos: o terroir. Aplicado à cachaça, ele ajuda a compreender de que maneira as particularidades de uma região, associadas ao trabalho humano, podem contribuir para a diferenciação de uma bebida. Essa perspectiva amplia o debate sobre o papel dos pequenos produtores na valorização econômica dos territórios e de seus conhecimentos tradicionais.

O portfólio reúne cinco versões: Prata, Jequitibá, Amburana, Bálsamo e Castanheira. A diversidade possibilita apresentar a bebida sob diferentes perspectivas, explorando tanto as características da matéria-prima quanto a influência do contato com a madeira. Para os profissionais de bares e restaurantes, essa variedade representa uma alternativa na elaboração de cartas de drinques que tenham referências à cultura brasileira e à gastronomia regional.

O trabalho desenvolvido pela marca ganhou reconhecimento em 2026, com medalhas de ouro e prata no Frankfurt International Trophy, na Alemanha, e prata no San Francisco World Spirits Competition, nos Estados Unidos. A versão Castanheira também recebeu uma distinção internacional de design no World Drinks Awards 2026.

O reconhecimento do projeto visual demonstra como a apresentação pode assumir uma função estratégica na indústria de bebidas. Para uma marca de origem regional, a embalagem constitui um instrumento de comunicação capaz de transmitir referências culturais antes mesmo de o consumidor conhecer a história da produção. A aproximação entre design e identidade territorial permite estabelecer uma narrativa própria em um mercado marcado pela presença de produtos de diferentes nacionalidades.

A proposta liderada por Givago Pires Alvarenga encontra na coquetelaria autoral outra possibilidade de aproximação com o mercado especializado. O trabalho dos bartenders ajuda a ampliar as discussões sobre os destilados nacionais, especialmente quando a elaboração de cardápios envolve pesquisa de ingredientes, técnicas de preparo e referências gastronômicas. Nesse ambiente, a origem dos produtos passa a integrar o repertório criativo dos profissionais.

Mais do que uma discussão sobre bebidas, esse movimento envolve oportunidades para diferentes atividades econômicas. Agricultura, produção artesanal, design, gastronomia e hospitalidade são setores que podem estabelecer conexões a partir de iniciativas voltadas à valorização de produtos regionais.

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