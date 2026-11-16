Em salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, a saída de um profissional costuma pesar mais do que a vaga aberta na equipe. Como parte da clientela é fiel a quem faz o atendimento, e não apenas ao endereço, cada desligamento pode levar junto uma fatia do movimento da casa. Para a Belasis , plataforma de gestão para o setor com sede em Chapecó (SC), um dos caminhos para manter a equipe passa por um ponto sensível da rotina: a forma como a comissão é calculada e paga.

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“Profissional que confia no repasse fica. E, no salão, quando um profissional sai, muitas vezes leva junto uma parte dos clientes”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

Quando a conta da comissão gera desconfiança

A desconfiança costuma surgir nas exceções. Um serviço dividido entre dois profissionais, um produto vendido no balcão ou um desconto concedido na última hora mudam a base sobre a qual a comissão é calculada. Quando esse cálculo é feito em planilhas paralelas, cada caso exige conferência manual, e o profissional só conhece o valor final no fechamento, sem ter acompanhado o que levou àquele número.

Com vários profissionais e muitos atendimentos por dia, o fechamento do mês vira uma operação à parte, e qualquer divergência pode virar discussão. Na avaliação da Belasis, é nesse ponto que a visibilidade dos números reduz erros e conflitos dentro da equipe.

Comissão e metas visíveis ao longo do mês

O Belasis Pay reúne no mesmo ambiente o recebimento dos clientes e o pagamento das comissões, junto da agenda, dos serviços e das vendas registrados no sistema. Os repasses seguem as regras configuradas pelo próprio negócio, e as comissões aparecem de forma detalhada e resumida, por atendimento e por período. Assim, o profissional acompanha o que vai receber, e o dono tem uma visão consolidada dos repasses.

O desempenho de cada profissional também pode ser acompanhado no sistema ao longo do mês. No controle manual, essa informação tende a ficar restrita ao dono. Com ela disponível, a equipe acompanha as próprias metas durante o período, e não apenas quando o mês termina.

“A comissão é o ponto da gestão do salão que mais depende de confiança. Quando o cálculo sai do mesmo sistema que registrou o atendimento, o dono deixa de conferir planilha e passa a olhar para o negócio”, diz Bêz.

Uma divisão prevista em lei

A divisão de receitas entre salão e profissional tem base legal desde 2016. A Lei 13.352, conhecida como Lei do Salão-Parceiro, autoriza contratos de parceria com cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores e atribui ao estabelecimento a centralização de pagamentos e recebimentos. Cabe ao salão reter a cota-parte fixada em contrato, repassar o restante ao profissional e reter os tributos devidos por ele.

O tema ganha peso com a formalização do setor. Segundo levantamento do Sebrae, o Brasil abriu cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, alta de 18,5% sobre o ano anterior, e 94% deles foram registrados como microempreendedores individuais. Como a lei permite que o parceiro seja MEI, cada salão com equipe parceira passa a administrar repasses com percentuais e prazos próprios para cada profissional.

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Para o dono que quer manter os bons profissionais, o caminho apontado pela Belasis é tornar o repasse previsível e fácil de conferir. Num negócio em que a equipe é o principal ativo, mostrar com clareza quanto cada atendimento rendeu para o salão e para quem o executou ajuda a sustentar a relação de confiança que mantém profissionais e clientes na casa.