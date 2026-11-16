App próprio do salão faz o cliente agendar sozinho já na segunda visita

O cliente que recebe o aplicativo do salão precisa de pouco tempo para mudar o jeito de marcar horário. Apresentado pela equipe durante o atendimento, o app é testado na primeira visita e, na seguinte, o próprio cliente escolhe serviço, profissional e horário pelo celular. É esse o caminho que a Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), propõe aos negócios que adotam o aplicativo com a marca do estabelecimento , que chega pronto, integrado ao sistema de gestão e sem que o dono precise desenvolver nada.

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Da primeira visita ao agendamento sozinho

A adoção começa no balcão. Quando o profissional mostra o aplicativo ao fim do atendimento, o cliente instala, conhece a vitrine de serviços e sai com a ferramenta no celular. O app leva o logo e as cores do salão, e não os da plataforma, o que ajuda o cliente a reconhecer o canal como do próprio negócio.

“O app trabalha melhor quando vira parte da rotina do salão. A equipe apresenta, o cliente experimenta e, na segunda vez, já agenda sozinho”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

Um canal novo ao lado da conversa

O lançamento do app abre um espaço que a maioria dos pequenos negócios ainda não tem. Segundo a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita com mais de 8,2 mil empreendedores e divulgada em abril, o WhatsApp é o principal canal de comunicação e vendas para 82% dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas, enquanto apenas 10% vendem por lojas virtuais próprias. A própria conversa pelo WhatsApp pode servir para apresentar o novo canal, junto com a divulgação na recepção e nas redes sociais, até que agendar pelo aplicativo vire hábito.

Como preparar a estreia

Como agenda e cadastro de serviços são o que o cliente vê ao abrir o app, vale deixá-los organizados, com fotos, descrições e preços atualizados. A partir daí, o cliente agenda no horário que preferir, inclusive à noite ou no fim de semana, e, conforme a configuração de cada negócio, também paga e acompanha os próprios agendamentos pelo aplicativo.

Do lado do salão, cada horário marcado entra automaticamente na agenda do profissional e no financeiro, sem transcrição, o que reduz o risco de dois clientes no mesmo horário, de esquecimentos e de retrabalho na recepção. Os dados de cada visita alimentam o histórico do cliente, base para planejar campanhas. Na Pesquisa Serviço 2025, do Sebrae, feita com mais de 1,3 mil empresas, ferramentas de CRM foram apontadas como importantes por menos de 10% dos pequenos negócios de serviço.

“O dono não precisa de um projeto de tecnologia para ter um aplicativo. Ele precisa de um app pronto, com a cara do salão dele e ligado à agenda que a equipe já usa”, diz Bêz.

A marca do salão no celular

Instalado o aplicativo, é o logo do estabelecimento que aparece na tela a cada agendamento, presença que fortalece o vínculo em negócios que vivem de recorrência, como barbearias e clínicas de estética. A experiência também aproxima o pequeno negócio do padrão das redes estruturadas.

“O cliente compara a experiência de agendar no salão com a de pedir comida ou chamar um carro pelo celular. Quando o pequeno negócio oferece um app próprio, ele passa a jogar no mesmo nível de quem tem muito mais estrutura”, completa o CEO.

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