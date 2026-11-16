Acompanhar o cliente do primeiro contato ao fechamento ajuda a não perder vendas no atendimento

Entre a primeira mensagem de um cliente e a venda fechada, há várias etapas em que uma oportunidade pode esfriar. Uma proposta enviada que fica sem retorno, uma visita que ninguém confirma ou uma conversa que termina sem um próximo passo são situações comuns em empresas que atendem pelo WhatsApp e por outros canais de mensagem. Nem sempre o cliente se manifesta quando isso acontece, e muitas dessas perdas acabam fora dos relatórios de vendas.

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Esse intervalo entre o contato e o fechamento está no centro do trabalho da TECC Desenvolvimento e Soluções Tecnológicas, que desenvolveu o TECC 360 para organizar o atendimento da captação ao pós-venda. Para Camila Sarantopoulos, CEO e sócia da empresa, a resposta passa pelo processo antes da ferramenta. “Contratar uma tecnologia potente sem antes desenhar a jornada do cliente é como adquirir um maquinário de alta precisão e esperar que ele opere sozinho. A ferramenta é apenas o motor; a inteligência está na estratégia do processo”, avalia.

Onde a oportunidade pode esfriar

Algumas perguntas ajudam o gestor a localizar esses pontos na própria operação: quem acompanha o comprador depois do primeiro contato, quem percebe quando uma proposta ficou sem resposta e quem confere se um agendamento foi confirmado. Quando essas tarefas não têm um responsável definido, o andamento de cada negociação passa a depender da memória de cada vendedor.

O volume de conversas que passa pelos aplicativos de mensagem reforça a importância desse cuidado. Segundo a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae em abril de 2026 com mais de 8,2 mil empreendedores ouvidos, 82% dos MEIs (microempreendedores individuais) e das micro e pequenas empresas apontam o WhatsApp como principal canal de comunicação e de vendas.

Responder rápido é o primeiro passo

O consumidor já está habituado ao atendimento automatizado. A pesquisa Super Panorama Mobile Time/Opinion Box, divulgada em junho de 2026, mostra que 79,4% dos brasileiros com smartphone foram atendidos por chatbots nos 12 meses anteriores, com nota média de 5,6 para a qualidade do serviço, numa escala de 0 a 10. Em levantamento do Gartner com 3.566 clientes B2B e B2C, divulgado em agosto de 2026, 87% consideram essencial que empresas que usam inteligência artificial generativa no suporte ofereçam a opção de falar com um atendente humano.

Para a executiva da TECC, a velocidade conta, mas o que define o resultado é o andamento da conversa. “A tecnologia precisa ajudar a equipe a enxergar a oportunidade, e não esconder o cliente atrás de um robô. Não adianta responder em três segundos se ninguém resolve a dor. Atendimento eficiente é aquele que faz a conversa avançar até o fechamento.”

Como a TECC organizou o próprio atendimento

A plataforma nasceu de uma necessidade interna. A TECC atende desde indústrias de manufatura pesada com processos aeroespaciais até escritórios de arquitetura e engenharia e profissionais em início de carreira, e precisava manter a escala sem abrir mão da personalização. Em vez de ampliar a equipe na mesma velocidade da demanda, a empresa criou uma solução própria e a usou por mais de um ano na operação comercial e de suporte antes de oferecê-la ao mercado.

No TECC 360, a inteligência artificial entende em linguagem natural o que o cliente procura e responde 24 horas por dia. Quando a conversa precisa de um especialista, ela é transferida com o resumo na tela, sem que o cliente repita informações. Cada contato vira uma oportunidade no funil de vendas, com responsável definido, alertas de retorno e métricas de conversão, e o pós-venda conta com confirmações automáticas de agenda e pesquisas de satisfação.

Um diagnóstico como ponto de partida

A TECC, que tem 4,9 estrelas de avaliação no Google, oferece aos gestores uma avaliação da operação e 7 dias de acesso experimental ao TECC 360, com acompanhamento técnico e sem compromisso contratual. A ideia é identificar os gargalos da jornada antes de qualquer mudança.

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Entender por que uma empresa perde vendas no atendimento começa, assim, pelo mapa das etapas entre o primeiro contato e o fechamento: definir quem acompanha cada oportunidade, registrar o histórico das conversas e garantir que nenhuma negociação termine sem um próximo passo combinado com o cliente.