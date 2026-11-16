Audiometria: o que o exame revela e quando o aparelho auditivo é indicado

Quem desconfia que está ouvindo menos costuma chegar à avaliação com uma pergunta pronta: vou precisar de aparelho? A resposta não vem de imediato. Antes dela, é preciso investigar as dificuldades que a pessoa relata no dia a dia e fazer exames, entre eles a audiometria, um dos principais instrumentos para entender como está a audição.

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Em Belo Horizonte, a SONORITÀ Aparelhos Auditivos acompanha esse percurso da avaliação à adaptação de aparelhos. Na análise de cada caso, o centro auditivo leva em conta não só os resultados dos exames, mas também a rotina do paciente, os ambientes que ele frequenta e as situações em que sente mais dificuldade para se comunicar.

O que a audiometria mostra

O exame identifica os limiares de audição em diferentes frequências. Na prática, ele mostra como a pessoa ouve sons de características distintas, e isso ajuda a explicar uma queixa comum: escutar a voz de quem fala sem conseguir distinguir todas as palavras. Como as frequências podem ser afetadas de maneiras diferentes, parte dos sons da fala deixa de ser percebida com clareza, principalmente quando há ruído de fundo.

“A audiometria mostra como a pessoa ouve em cada frequência, mas a avaliação também precisa considerar o que ela relata da própria rotina. É esse conjunto que orienta a conduta”, afirma a fonoaudióloga Tatiana Guedes.

Dependendo do caso, outros procedimentos podem ser necessários para esclarecer as características e as possíveis causas da perda.

Nem todo caso termina em aparelho

O diagnóstico serve também para mostrar que nem toda dificuldade auditiva se resolve com aparelho. Algumas alterações estão ligadas a condições que pedem tratamentos específicos. A conduta depende do tipo e do grau da perda, das necessidades de comunicação de cada pessoa e da avaliação dos profissionais de saúde.

Uma situação, porém, não deve esperar pela rotina de exames: quando a perda auditiva aparece de forma súbita, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Quando marcar a avaliação

Alguns comportamentos do cotidiano indicam que é hora de procurar um profissional. Pedir com frequência que os outros repitam frases, aumentar o volume da televisão a ponto de incomodar a família, ter dificuldade para conversar em restaurantes e locais movimentados, confundir palavras e evitar conversas em grupo estão entre eles. Nenhum desses sinais, sozinho, confirma o diagnóstico, mas todos justificam o exame.

“Não é preciso esperar a dificuldade ficar grande para buscar uma avaliação. Entender cedo o tipo de perda ajuda a definir o caminho certo para cada pessoa”, orienta Tatiana.

A atenção ao tema tende a crescer. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum grau de perda auditiva, número que pode se aproximar de 2,5 bilhões até 2050. Desse total, mais de 700 milhões poderão precisar de reabilitação auditiva.

Do resultado do exame à adaptação

Quando o aparelho auditivo é indicado, o modelo escolhido é apenas uma parte do processo. A seleção adequada, a programação individualizada, a orientação profissional e o acompanhamento durante a adaptação também definem o resultado. Na SONORITÀ, que trabalha com aparelhos da marca Oticon, a reabilitação é conduzida de forma contínua, da escolha do dispositivo ao acompanhamento dos resultados.

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Fazer a audiometria, portanto, é o passo que mostra se o caminho passa pelo aparelho auditivo, por um tratamento específico ou por outra conduta. A SONORITÀ fica na Av. Olegário Maciel, 2146, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, e agenda avaliações e testes de aparelhos pelo telefone (31) 3324-1002 ou pelo WhatsApp (31) 99872-1006.