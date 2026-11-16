Pedro & Benício: a dupla por trás de hits como "Aquele 1%" e "Sem Sal"

Antes de voltar às paradas com a própria dupla, Benício Neto, primeira voz de Pedro & Benício, já estava nelas como autor. O catálogo do compositor reúne mais de 120 obras registradas, administradas por editoras como Warner Chappell, Universal Music Publishing e BMG, e inclui músicas gravadas por alguns dos principais nomes do sertanejo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as composições estão:

"Aquele 1%", gravada por Marcos & Belutti com Wesley Safadão, que chegou ao primeiro lugar das paradas;

"Eu Gosto Assim", de Gustavo Mioto e Mari Fernandez, com mais de 300 milhões de reproduções no Spotify;

"Quem Pegou, Pegou", de Henrique & Juliano, que liderou a parada brasileira em 2018;

"Medo Bobo", sucesso de Maiara & Maraisa;

"Despedida de Casal".

A parceria mais marcante foi com Marília Mendonça, que gravou "Sem Sal", "Silêncio" e "O Que É Amor Pra Você". A relação chegou às telas: Benício aparece na série documental "Marília Mendonça: Sentimento Louco", do Prime Video, como parte da trajetória da cantora. Ele também é um dos autores de "Tudo Vai Ficar Bem", música inédita de Marília lançada neste ano e incluída na trilha da série.

No mercado musical, a composição é uma fonte de receita que não depende de agenda de shows. Cada execução em rádio, streaming, televisão ou apresentação ao vivo gera direitos autorais para os autores, por décadas. Um catálogo com músicas de alta rotação funciona como um ativo de longo prazo.

"Compor para outros artistas me ensinou o que faz uma música ficar na cabeça das pessoas. Você aprende a escrever para vozes diferentes, públicos diferentes. Agora esse aprendizado está a serviço da nossa dupla", afirma Benício.

Na retomada, esse repertório virou a base dos lançamentos. Em 2026, a dupla lançou o "Kaldeirão PeB - Composições (Vol. 1)", só com músicas próprias, de onde saiu "Lembrança Boa", que chegou ao 17º lugar do Spotify Brasil e soma quase 63 milhões de streams. A dupla também gravou "Silêncio", "O Que É Amor Pra Você" e "Sem Sal", músicas de Benício que ficaram conhecidas na voz de Marília.

"Ter um compositor desses ao lado é uma vantagem enorme. O repertório nasce dentro de casa, e a gente escolhe o que tem a nossa verdade", diz Pedro, segunda voz e irmão de Benício.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Benício, as duas frentes se complementam. "Quando outro artista grava uma música minha, ela ganha uma vida. Quando a gente grava, ela ganha a nossa história. Quero continuar fazendo as duas coisas", conclui.