Área urbanizada nas margens do Corumbá IV quase dobra desde 2006, aponta UnB

Um estudo de pesquisadores da UnB (Universidade de Brasília) publicado em 2025, com dados do MapBiomas, mediu quanto o entorno do Lago Corumbá IV mudou desde que o reservatório entrou em operação. Na faixa de 1,2 quilômetro a partir da margem, a área urbanizada passou de 19,96 quilômetros quadrados em 2006 para 39,32 quilômetros quadrados em 2023.

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O avanço acompanha a procura pelo lago como lugar de descanso e traz uma pergunta para quem pensa em ter um endereço na região: como essa ocupação foi planejada. Em Abadiânia, uma das cidades banhadas pelo reservatório, o Grupo CPR desenvolve a Fazenda do Lago , em 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado à beira d’água, com a primeira fase registrada em cartório e licença de instalação.

Um reservatório de muitos usos

O Corumbá IV é o reservatório da Usina Hidrelétrica Corumbá IV, no rio Corumbá, da bacia do Paranaíba. Tem cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água e banha sete municípios goianos: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia. Fica no eixo da BR-060, entre Brasília, Anápolis e Goiânia.

Além de gerar energia, o lago abastece parte da capital federal. Desde 2022, o Sistema Produtor Corumbá, operado pela Caesb e pela Saneago, capta água no reservatório para cerca de 1,3 milhão de moradores do Distrito Federal e do Entorno. A água também recebe barcos, pesca e esportes náuticos, e Abadiânia, a 109 quilômetros de Brasília, fica a cerca de 1h10 de carro da capital.

O que a lei prevê para a margem

Em volta de reservatórios artificiais como o Corumbá IV, o Código Florestal prevê uma faixa de preservação, definida no licenciamento ambiental. Para quem avalia um terreno perto da água, a licença e o registro do loteamento fazem parte da conversa desde o primeiro contato.

Ocupação planejada

Na Fazenda do Lago, o masterplan soma 803 lotes em sete fases, de 600 a 5.000 metros quadrados. A primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório, e o empreendimento tem licença de instalação. Nas 23 vias internas dessa fase, o projeto prevê energia, fibra e água em rede enterrada, sem postes entre as casas e o lago.

Em vez de cada família manter casa e barco por conta própria, a proposta organiza o endereço em torno do lago e de clubes, com marina com wakeboard, campo de golfe, haras, centro de bem-estar, ambulatório e hotel dentro do clube. A entrada é por aprovação, por meio de uma curadoria.

“Baixa densidade é o verdadeiro luxo no cerrado. Quem vem para cá quer horizonte, água e silêncio, e isso só se preserva com planejamento, registro e licença antes da primeira casa”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

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Para quem acompanha a ocupação das margens do Lago Corumbá IV, o estudo da UnB mostra um entorno em transformação desde 2006. Nos próximos anos, o desenho dessa paisagem vai depender do que cada empreendimento planejar, licenciar e registrar antes das primeiras casas.