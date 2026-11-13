Área urbanizada nas margens do Corumbá IV quase dobra desde 2006, aponta UnB
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Um estudo de pesquisadores da UnB (Universidade de Brasília) publicado em 2025, com dados do MapBiomas, mediu quanto o entorno do Lago Corumbá IV mudou desde que o reservatório entrou em operação. Na faixa de 1,2 quilômetro a partir da margem, a área urbanizada passou de 19,96 quilômetros quadrados em 2006 para 39,32 quilômetros quadrados em 2023.
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O avanço acompanha a procura pelo lago como lugar de descanso e traz uma pergunta para quem pensa em ter um endereço na região: como essa ocupação foi planejada. Em Abadiânia, uma das cidades banhadas pelo reservatório, o Grupo CPR desenvolve a Fazenda do Lago, em 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado à beira d’água, com a primeira fase registrada em cartório e licença de instalação.
Um reservatório de muitos usos
O Corumbá IV é o reservatório da Usina Hidrelétrica Corumbá IV, no rio Corumbá, da bacia do Paranaíba. Tem cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água e banha sete municípios goianos: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia. Fica no eixo da BR-060, entre Brasília, Anápolis e Goiânia.
Além de gerar energia, o lago abastece parte da capital federal. Desde 2022, o Sistema Produtor Corumbá, operado pela Caesb e pela Saneago, capta água no reservatório para cerca de 1,3 milhão de moradores do Distrito Federal e do Entorno. A água também recebe barcos, pesca e esportes náuticos, e Abadiânia, a 109 quilômetros de Brasília, fica a cerca de 1h10 de carro da capital.
O que a lei prevê para a margem
Em volta de reservatórios artificiais como o Corumbá IV, o Código Florestal prevê uma faixa de preservação, definida no licenciamento ambiental. Para quem avalia um terreno perto da água, a licença e o registro do loteamento fazem parte da conversa desde o primeiro contato.
Ocupação planejada
Na Fazenda do Lago, o masterplan soma 803 lotes em sete fases, de 600 a 5.000 metros quadrados. A primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório, e o empreendimento tem licença de instalação. Nas 23 vias internas dessa fase, o projeto prevê energia, fibra e água em rede enterrada, sem postes entre as casas e o lago.
Em vez de cada família manter casa e barco por conta própria, a proposta organiza o endereço em torno do lago e de clubes, com marina com wakeboard, campo de golfe, haras, centro de bem-estar, ambulatório e hotel dentro do clube. A entrada é por aprovação, por meio de uma curadoria.
“Baixa densidade é o verdadeiro luxo no cerrado. Quem vem para cá quer horizonte, água e silêncio, e isso só se preserva com planejamento, registro e licença antes da primeira casa”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.
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Para quem acompanha a ocupação das margens do Lago Corumbá IV, o estudo da UnB mostra um entorno em transformação desde 2006. Nos próximos anos, o desenho dessa paisagem vai depender do que cada empreendimento planejar, licenciar e registrar antes das primeiras casas.