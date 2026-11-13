Como fazer uma campanha de outdoor em vários estados com um só fornecedor

Para a empresa que vende em vários estados, levar uma campanha de outdoor para a rua costuma significar fechar contratos com dezenas de fornecedores locais, cada um com seus preços, prazos e pontos disponíveis. O modelo do Grupo Inteli , empresa de mídia exterior fundada em Blumenau (SC) em 2005, segue outro caminho: o anunciante contrata de uma vez os pontos de todas as cidades em que quer aparecer.

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O grupo reúne hoje 42 negócios, 200 mil pontos de mídia no Brasil e presença em todos os estados, além de operação em seis países, segundo a empresa. Gustavo Schorr Guarienti, CEO do Grupo Inteli, compara esse funcionamento ao de um aplicativo de transporte.

“Costumo dizer que somos o Uber do outdoor. Assim como a Uber transformou a mobilidade ao conectar pessoas e motoristas em uma única plataforma, estamos transformando o mercado de mídia exterior. Conectamos anunciantes a uma ampla rede de pontos publicitários em todo o Brasil, simplificando a contratação de campanhas em diferentes cidades. Com tecnologia, dados e inteligência de mercado, tornamos a publicidade exterior mais acessível, estratégica e escalável”, afirma.

Cada praça tem preço e público próprios

Numa campanha nacional, a quantidade de contratos é só uma parte da tarefa. Os valores, o perfil do público e o movimento das cidades mudam de um estado para outro, e quem compra mídia precisa conhecer essas diferenças para escolher bem onde anunciar.

A presença do grupo foi construída em etapas, a partir de Santa Catarina, até alcançar todos os estados em 2021. Hoje, o grupo mantém equipes nas diferentes regiões para orientar a escolha dos pontos em cada mercado.

“Anunciar em Santa Catarina é completamente diferente de anunciar no Pará. Os valores são outros, as cidades têm outra dinâmica, o público é outro. Ter gente em cada estado é o que nos dá esse conhecimento, e o cliente é atendido de forma integrada”, explica Guarienti.

Na prática, a mesma estrutura atende a marca que quer estar ao mesmo tempo em capitais, cidades médias e rodovias do interior.

Do estudo do ponto à instalação

Outro fator que pesa na escolha do fornecedor é saber quem cuida de cada etapa. O grupo mantém fábrica de outdoor e instaladora próprias, o que permite conduzir a campanha do estudo do ponto à instalação sem depender de terceiros. O portfólio inclui outdoor, front-light, empenas, busdoor, mobiliário urbano e painéis de LED estáticos e digitais.

No interior, essa estrutura faz diferença. Em muitas regiões rurais, a placa ainda não existe, e a equipe precisa estudar a área, viabilizar o local, produzir e montar a estrutura. O agronegócio é um dos setores em que o grupo acumula dezenas de campanhas.

Para apoiar a escolha dos locais, a empresa criou a plataforma Intellimetrics, com indicadores de cada ponto. Assim, o anunciante compara as opções de diferentes cidades a partir de informações e não apenas pela localização no mapa.

Um meio em expansão

O interesse das marcas pela mídia de rua aparece nos números do setor. Segundo o Painel Cenp-Meios, do Cenp (Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário), a mídia exterior somou R$ 1,86 bilhão em compra de mídia pelas agências no primeiro semestre de 2026, alta de 30% sobre o mesmo período de 2025.

No mesmo período, a participação do meio subiu de 11,9% para 13,4% do total investido pelas agências. Para Guarienti, o OOH deve crescer ao lado do digital, e não no lugar dele. “A publicidade digital está cada vez mais disputada, e as marcas buscam novas formas de conquistar a atenção do consumidor. A mídia exterior ganha força por estar presente na jornada das pessoas, ampliando visibilidade e lembrança de marca. Não se trata de substituir o digital, mas de complementar sua atuação. Acredito que estamos apenas no início de um novo ciclo de crescimento do OOH”, afirma.

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Para o empresário que precisa aparecer em vários estados ao mesmo tempo, a alternativa é concentrar a campanha em uma operação que já tenha pontos e equipes em cada praça. Assim, a negociação, a produção e a instalação ficam com um único fornecedor, e a marca chega às diferentes regiões de uma só vez.