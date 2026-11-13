Voucher do NoPing para clientes TIM chega por e-mail e SMS: veja como ativar

Quem contratar ou migrar para um dos planos participantes da campanha de Black Friday da TIM Ultrafibra recebe, depois da instalação do serviço, um voucher com seis meses gratuitos de NoPing. O código é enviado automaticamente por e-mail e SMS em até três dias úteis, para os contatos que o cliente informou no cadastro, e o resgate é feito no site da plataforma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ação é voltada a clientes pessoa física. Segundo o regulamento da operadora, valem as contratações e migrações feitas de 30 de outubro a 1º de dezembro de 2026, nas áreas de cobertura incluídas na campanha. Na página oficial, a TIM Ultrafibra divulga o plano de 1 Giga por R$ 99,99 mensais no débito automático acompanhado do benefício.

Passo a passo para resgatar o voucher

Com o código em mãos, o participante deve acessar a página de resgate do NoPing para clientes TIM. Ali, é preciso criar uma conta ou entrar em uma conta já existente na plataforma.

Em seguida, o cliente insere o código promocional recebido e aceita os termos de uso do NoPing. Cada voucher pode ser usado uma única vez. O benefício é pessoal e intransferível e não pode ser vendido, cedido ou somado a outras promoções da mesma natureza.

Prazo de ativação vai além da campanha

A contratação dos planos participantes termina em 1º de dezembro de 2026, mas o código pode ser ativado até 31 de janeiro de 2027. A primeira data define quem pode entrar na promoção. A segunda marca o limite para resgatar o benefício já recebido.

Para a empresa, a parceria leva o serviço de otimização de conexão a mais pessoas que jogam usando a internet da operadora. “A iniciativa permite que mais jogadores conheçam os recursos do NoPing e tenham acesso à otimização de conexão durante seis meses, sem custo adicional no período do benefício”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.

Planos que dão direito ao NoPing

Além de morar no Brasil e contratar dentro do período da campanha, o cliente depende da disponibilidade da TIM Ultrafibra no endereço de instalação. O regulamento inclui o plano TIM FIBRA 1GB 24 e quatro combinações de fibra com linhas móveis:

ULTRACOMBO 6: TIM Fibra 600M + TIM BLACK A LIGHT 65GB.

ULTRACOMBO 7: TIM Fibra 1G P + TIM BLACK A 70GB.

ULTRACOMBO 8: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA PLUS 180GB.

ULTRACOMBO 9: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA VIP 250GB.

TIM FIBRA 1GB 24.

Jogo on-line faz parte da rotina

Dados da TIC Domicílios 2025, pesquisa do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), mostram que 38% dos usuários de internet do país jogaram on-line. Na faixa de 16 a 24 anos, o índice sobe para 65%.

Na PGB (Pesquisa Game Brasil) 2026, do SX Group e da Go Gamers com a Blend New Research e a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), o celular é a plataforma preferida de 44,1% dos entrevistados, e o PC aparece com 21,1%. Já o relatório de competição do segundo trimestre de 2026 da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) registra 55,4 milhões de acessos de banda larga fixa, dos quais 44,7 milhões, mais de 80% da base, por fibra óptica.

Atendimento e fim do período gratuito

Em caso de dificuldade no resgate, na ativação ou no uso, o primeiro contato deve ser feito pelo chat disponível na página de resgate do NoPing. Se o problema não for resolvido, o participante pode recorrer aos canais de atendimento da TIM.

Terminados os seis meses, o regulamento prevê que não haverá renovação nem cobrança automática. Quem quiser seguir com o serviço pode contratá-lo diretamente com o NoPing, de forma opcional e sem vínculo com a TIM. Para garantir o acesso, o cliente deve acompanhar o e-mail e o SMS após a instalação e concluir o resgate dentro do prazo.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira de otimização de conexão para jogos on-line em PC e dispositivos móveis. Com roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet, o sistema atua para reduzir problemas de latência, jitter e perda de pacotes. Segundo a empresa, novos usuários contam com período de teste gratuito (trial).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações no site do NoPing: https://noping.com/pt