Suporte da VMware 8 termina em 2027: o que avaliar antes de decidir

As empresas que usam as versões 8.x da VMware têm um prazo pela frente: o fim do suporte a essas versões está previsto para outubro de 2027, segundo reportagem do site britânico The Register. Até lá, as áreas de TI precisam decidir se renovam com a fabricante ou levam parte das máquinas virtuais para outra plataforma. Para a MSServer, empresa de infraestrutura de TI com sede em Santo André (SP) e no mercado desde 2018, essa escolha deve começar pelo levantamento do ambiente, e não pelo valor da licença.

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A revisão já aparece em pesquisas. Levantamento da consultoria independente Virtified, divulgado em março pelo The Register, aponta que metade dos usuários da VMware planeja reduzir o uso dos produtos da empresa até 2028. O estudo ouviu 450 usuários em 14 países, em companhias com mais de 500 funcionários. A Gartner, por sua vez, projeta que 55% das empresas terão iniciado provas de conceito com plataformas alternativas até 2029, ante 25% em 2026, embora mantenha a VMware entre as líderes do segmento no relatório Magic Quadrant de infraestrutura híbrida distribuída, divulgado em setembro.

“O que percebemos é que as empresas estão reavaliando suas estratégias de virtualização. Antes, muitas simplesmente renovavam as licenças e mantinham a estrutura existente. Agora, existe uma preocupação maior em entender se o investimento continua fazendo sentido e quais alternativas o mercado oferece. Mas essa decisão não pode ser baseada apenas no custo, porque uma migração mal planejada pode gerar riscos muito maiores para a operação”, afirma Márcio Ferrari Martins, CEO da MSServer.

Quatro pontos para levantar antes do prazo

O primeiro é o custo total da infraestrutura. Na avaliação da MSServer, a análise precisa reunir licenciamento, suporte, hardware, manutenção, capacitação da equipe e as despesas da própria migração. Comparar só o preço das licenças pode levar a conclusões equivocadas.

O segundo é identificar os recursos de que a operação depende, como alta disponibilidade, migração ao vivo de máquinas virtuais, sistemas de backup e integrações com ferramentas de terceiros. Esse mapeamento precisa ser feito antes de qualquer troca de plataforma.

O terceiro ponto é a compatibilidade de servidores e armazenamento. A estrutura existente deve ser avaliada para saber se poderá ser aproveitada na nova plataforma ou se exigirá investimento adicional em equipamentos e componentes.

Por fim, a transição pede planejamento: testes prévios, validação das aplicações, estratégia de backup, definição de janelas de manutenção, plano de retorno e preparo da equipe técnica.

Opções novas no mercado

Enquanto o prazo se aproxima, as opções disponíveis mudaram. No início de novembro, a Broadcom, que concluiu a compra da VMware em 2023 por cerca de US$ 69 bilhões, anunciou o VMware vSphere Express, pacote de entrada baseado no vSphere 9 e voltado a ambientes de até 128 núcleos de processador. A oferta reúne o hipervisor ESXi, a migração de máquinas virtuais entre servidores (vMotion), o reinício automático de máquinas que falham e switch distribuído, sem preço de lista divulgado. Desde a aquisição, a companhia deixou de vender licenças perpétuas avulsas do vSphere e concentrou a oferta no pacote VMware Cloud Foundation (VCF), mudança criticada por clientes pelo aumento de custo, segundo analistas ouvidos pela publicação americana TechTarget.

Entre as alternativas, a austríaca Proxmox, desenvolvedora da plataforma de código aberto Proxmox VE, anunciou em 5 de novembro a fabricante de armazenamento Everpure como parceira oficial, com suporte à linha de storage FlashArray. Pelo comunicado, quem já usa esses equipamentos pode adotar o Proxmox VE sem trocar o armazenamento, embora integrações mais avançadas de gerenciamento ainda estejam em desenvolvimento.

Renovar ou migrar depende do ambiente

A MSServer atua em projetos de virtualização, migração de ambientes e infraestrutura híbrida, apoiando empresas na avaliação de plataformas e no planejamento de mudanças que envolvem servidores, armazenamento e continuidade operacional. Para quem ainda roda a versão 8.x, o caminho até outubro de 2027 passa por esse diagnóstico, sem uma resposta pronta.

“Não existe uma resposta única para todas as empresas. Em alguns cenários, permanecer com a VMware pode ser a decisão mais adequada. Em outros, migrar para uma plataforma alternativa pode trazer vantagens operacionais e financeiras. O importante é avaliar o ambiente de cada organização, entender suas necessidades e planejar qualquer mudança sem comprometer a continuidade do negócio”, conclui Martins.

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Sobre a MSServer: com sede em Santo André (SP), a MSServer atua desde 2018 no mercado de infraestrutura de TI, oferecendo soluções em servidores, nuvem privada, virtualização, armazenamento, backup, suporte e projetos de infraestrutura.