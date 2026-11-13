Oito meses de preparo: o que a Grand Thera levou aos investidores dos EUA

Antes da primeira reunião com fundos americanos, a Grand Thera passou oito meses se preparando. De fevereiro a setembro, a deeptech de Florianópolis, que desenvolve inteligência artificial para decisões críticas, trabalhou em quatro frentes: a tese de investimento, o produto, o data room, conjunto de documentos que o investidor consulta para avaliar a empresa, e o pitch. Só então Fernando Negrini , CEO da companhia, embarcou para quatro semanas de agenda nos Estados Unidos, em outubro.

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O saldo, segundo a empresa, foi de mais de 25 eventos fechados, mais de 50 pitches realizados e outros 70 assistidos, em um roteiro que passou por Los Angeles, San Francisco, Vale do Silício, Miami, Nova York e Boston. Negrini faz questão de qualificar o que traz de volta: é uma leitura de campo de quem esteve nas salas, e não uma pesquisa estatística do mercado.

Três perguntas definidas antes do embarque

O preparo começou pelo objetivo da viagem. “Não embarquei para descobrir o próximo framework. Embarquei para descobrir onde os maiores alocadores de capital estavam colocando as próximas apostas”, diz o executivo. A empresa levou três perguntas: para onde vai o capital, se uma companhia brasileira consegue competir com laboratórios e empresas globais e se o produto está maduro para disputar esse mercado.

Escolher aonde não ir

O primeiro filtro foi de agenda. A porta de entrada foi a Tech Week, conferência descentralizada apresentada pela a16z (Andreessen Horowitz) que, em 2026, ocupou San Francisco de 5 a 11 de outubro e Los Angeles de 12 a 18. O formato não tem palco principal: são centenas de encontros organizados de forma independente por startups, empresas e fundos. Em um único dia, o calendário oficial listava 31 eventos apenas no filtro de deep tech. Para Negrini, decidir aonde não ir faz parte da estratégia.

A etapa mais valiosa, segundo ele, ficou fora do calendário público. Por convite, a Grand Thera participou de encontros restritos com fundos de venture capital, investidores que aportam dinheiro nesses fundos e grandes agentes financeiros. Em Santa Monica, um evento privado da LA Tech Week sobre IA em finanças, realizado com o banco HSBC e o escritório de advocacia Fenwick, marcou a viagem. “A mesa mudou nossa ambição”, afirma.

O que a preparação precisava sustentar

Nas salas, o trabalho dos meses anteriores foi posto à prova por uma pergunta recorrente: a empresa será disruptiva ou vai virar uma funcionalidade dos grandes laboratórios de IA? A resposta da Grand Thera vem de uma decisão de dois anos atrás, quando passou a concentrar o investimento em modelagem matemática, epistemologia computacional e pesquisa proprietária. Em setembro, a empresa publicou no repositório acadêmico SSRN (Social Science Research Network) um preprint técnico sobre o tema. “Tecnologia se copia; conhecimento leva anos”, resume Negrini.

De acordo com o executivo, a empresa foi recebida como um laboratório de tecnologia decisória. A plataforma TheraOS se apresenta como infraestrutura de inteligência de risco financeiro para decisões sob incerteza, e a atualização mais recente passou a mostrar, em cada alerta de risco, o rastreamento das inferências que o geraram, com probabilidade, exposição financeira e horizonte de tempo na mesma tela.

O que vale levar na bagagem

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Para quem prepara uma apresentação a investidores de fora do país, o relato deixa uma orientação clara: o investidor testa o que está por trás do pitch. O que pesou nas salas, segundo Negrini, foi conhecimento difícil de replicar, mais do que tecnologia complexa. Com essa leitura, a Grand Thera diz ter voltado com as três perguntas do embarque respondidas: o produto está maduro, a empresa pode competir e o capital procura o que é difícil de copiar. O lema com que a empresa encerra o relato resume a preparação: pensar grande, executar com método.