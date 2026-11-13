Brasil x EUA: o que muda na conversa entre startup e investidor, segundo CEO

Quem tenta levantar dinheiro para uma startup no Brasil costuma chegar à mesa preparado para discutir quanto a empresa vale. Nos Estados Unidos, a conversa começa por outro ponto. É o que relata Fernando Negrini , CEO da Grand Thera , deeptech de Florianópolis que desenvolve inteligência artificial para decisões críticas, depois de quatro semanas de apresentações a investidores americanos em outubro.

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Segundo a empresa, o roteiro somou mais de 25 eventos fechados, mais de 50 pitches realizados e outros 70 assistidos, a partir de 30 inscrições, com passagens por Los Angeles, San Francisco, Vale do Silício, Miami, Nova York e Boston. O executivo resume assim a diferença entre os dois mercados: “No Brasil o esforço maior é para defender valuation. No eixo Vale-NYC é a defesa de mercado e capacidade de execução”, afirma.

A ordem das perguntas

Nas reuniões de que participou, a sequência se repetia. Primeiro, os investidores queriam saber se a equipe é capaz de executar. Em seguida vinham o perfil de cliente ideal, o tamanho do mercado, a diferenciação, o destino do dinheiro e a estratégia de saída. A discussão sobre o valor da empresa ficava para o fim.

Parte da explicação está no instrumento usado nas rodadas iniciais. De acordo com Negrini, o cheque costuma entrar por meio de SAFE (Simple Agreement for Future Equity), contrato que se converte em participação societária na rodada seguinte, quando o preço final é definido. Na negociação, a orientação que ouviu foi informar apenas quanto se pretende captar e deixar que a primeira proposta parta do investidor.

Execução como filtro

A ênfase na entrega tem relação com o momento do mercado. No terceiro trimestre de 2026, o venture capital global somou US$ 159 bilhões, dos quais US$ 102 bilhões, ou 64%, foram para startups de inteligência artificial, segundo a plataforma de dados Crunchbase. Na leitura de Negrini, com tanto capital concentrado em um tema, o filtro fica mais rigoroso: primeiro, o que a empresa sabe e os outros não conseguem copiar; depois, o que ela já entregou.

Outro ponto que aparecia em quase toda conversa era a dependência dos grandes laboratórios de IA. Relatório divulgado em 3 de novembro pela Menlo Ventures, gestora americana de venture capital e investidora da Anthropic, estima que Anthropic, OpenAI e Google ficam com 69% de cada dólar gasto por empresas na implantação de IA, ante 50% um ano antes. “Sempre nos fizemos uma pergunta: se amanhã os grandes laboratórios de IA desligarem seus modelos, nosso negócio continua existindo? Se a resposta for não, somos apenas revendedores de tokens”, diz Negrini, em referência às unidades de processamento pelas quais os laboratórios cobram o uso de seus modelos.

A escala também separa os dois mercados. A América Latina inteira recebeu US$ 1,3 bilhão no mesmo trimestre, e as startups brasileiras somaram US$ 1,08 bilhão nos nove primeiros meses do ano, segundo a Crunchbase. No Vale do Silício, relata o executivo, uma empresa de US$ 1 bilhão já não é a meta; o objetivo passou a ser a companhia de US$ 10 bilhões.

O que a Grand Thera levou

A Grand Thera concentra há dois anos seu investimento em modelagem matemática, epistemologia computacional e pesquisa proprietária, e teve um preprint técnico sobre essa linha de pesquisa disponibilizado em setembro no SSRN (Social Science Research Network). Sua plataforma, o TheraOS, é posicionada como infraestrutura de inteligência de risco financeiro para conselhos de administração e diretorias financeiras. Nos EUA, segundo Negrini, a empresa foi recebida como um laboratório de tecnologia decisória. A viagem antecede a abertura da rodada de captação da companhia.

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O executivo ressalta que se trata de uma leitura de campo, feita nas salas por onde passou, e não de uma pesquisa estatística. Para o empreendedor brasileiro que pensa em buscar capital fora, a diferença que ele descreve indica uma ordem de preparo: defender primeiro o mercado e a capacidade de entrega, e só depois a conversa sobre valuation.