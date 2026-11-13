FAP 2027: Egly Camara alerta empresas para riscos milionários

A revisão de indicadores previdenciários começa a ganhar relevância nas estratégias de controle de custos das companhias brasileiras. Com potencial para alterar significativamente os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de 2027 coloca em evidência uma questão que vai além do cumprimento de obrigações fiscais: a capacidade das empresas de transformar a gestão de saúde corporativa em eficiência financeira.

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À frente da CaZa Consultoria, especializada em gestão de saúde corporativa integral, a empresária Egly Camara, sócia e CEO da companhia, chama a atenção para os impactos de inconsistências nos registros previdenciários. Para a executiva, a ausência de integração entre as áreas de saúde, recursos humanos, jurídico e financeiro pode resultar em despesas que poderiam ser evitadas com uma análise mais criteriosa.

O alerta ocorre em um momento decisivo. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que 4,32 milhões de estabelecimentos tiveram o FAP calculado para 2027. Desse total, 168,5 mil receberam índices que elevam a contribuição, enquanto 92,93% ficaram na faixa de desconto. As empresas têm até 30 de novembro de 2026 para contestar eventuais divergências.

O FAP funciona como multiplicador da contribuição destinada ao financiamento dos riscos do trabalho, com alíquotas básicas de 1%, 2% ou 3% sobre a folha. Como o índice varia entre 0,5 e 2, uma empresa pode ter sua contribuição reduzida pela metade ou elevada ao dobro, dependendo do desempenho registrado em saúde e segurança ocupacional.

O impacto pode ser expressivo. Em uma simulação, uma companhia com folha anual de R$ 120 milhões e alíquota básica de 2% recolheria R$ 2,4 milhões com FAP igual a 1. Com o multiplicador em 1,5, a despesa subiria para R$ 3,6 milhões, diferença de R$ 1,2 milhão em apenas um exercício.

Na avaliação de Egly Camara, o desafio das organizações não está apenas em conhecer o índice, mas em compreender os dados que determinaram seu resultado. O cálculo de 2027 considera ocorrências registradas em 2024 e 2025, incluindo informações sobre acidentes e benefícios previdenciários. Divergências na classificação de afastamentos, nos vínculos empregatícios e na atribuição de eventos podem influenciar o indicador.

Gestão integrada pode representar economia

É nesse cenário que a atuação da CaZa Consultoria ganha relevância. Sob a liderança de Egly, a empresa trabalha com uma abordagem integrada de saúde corporativa, articulando conhecimentos técnicos e informações administrativas para apoiar decisões com reflexos financeiros.

Um caso acompanhado pela consultoria ilustra esse potencial. Em uma empresa de destaque no setor educacional, a equipe identificou a inclusão de um auxílio-acidente, classificado como B94, no cálculo do FAP. O benefício estava relacionado a uma situação cujo nexo com o trabalho já havia sido discutido judicialmente, com decisão favorável à organização.

A partir da análise conjunta das informações médicas, administrativas e jurídicas, foi apresentada contestação para revisão do registro. Segundo estimativas da CaZa, o acolhimento do pedido poderá representar economia aproximada de R$ 250 mil em contribuições previdenciárias em 2027.

O episódio demonstra como a gestão de saúde pode ultrapassar sua dimensão assistencial e assumir papel estratégico na preservação de recursos empresariais. Também reforça a importância de decisões fundamentadas em documentação consistente e atuação multidisciplinar.

Para Egly, o acompanhamento contínuo dos indicadores deve integrar a governança das empresas, permitindo não apenas identificar possíveis distorções, mas também antecipar riscos e aprimorar políticas de prevenção.

Prazo exige atenção das empresas

A contestação do FAP deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, no FAPWeb, mediante apresentação dos elementos que sustentam a revisão. O procedimento não suspende os efeitos do índice e, em caso de decisão desfavorável, cabe recurso administrativo em até 30 dias após a publicação do resultado.

Além do prazo atual, o planejamento para os próximos exercícios merece atenção. O FAP de 2028 considerará registros de 2025 e 2026, o que torna o acompanhamento dos afastamentos e das informações previdenciárias uma atividade permanente.

Ao conectar saúde corporativa, prevenção e gestão financeira, Egly Camara defende uma visão empresarial em que o cuidado com as pessoas e a eficiência econômica deixam de ser objetivos separados.

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Em um cenário de crescente atenção à produtividade e à racionalização de despesas, a experiência da CaZa Consultoria reforça que decisões relevantes para o resultado financeiro também podem começar fora dos departamentos tradicionalmente responsáveis pelos números.