Por que o projeto de interiores pesa na operação de um hotel ou restaurante?

Num hotel ou num restaurante, as decisões de interiores entram na rotina do negócio desde o primeiro dia de funcionamento. São elas que definem por onde circulam clientes e funcionários, como a luz acompanha o serviço e quanto trabalho os acabamentos vão exigir das equipes de limpeza e de manutenção.

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Essa é a leitura da arquiteta e designer de interiores Andria Tagliari , brasileira radicada nos Estados Unidos, que conduz o projeto de interiores de um restaurante kosher na International Drive, em Orlando, na Flórida. O projeto segue em desenvolvimento.

“Em hotel e restaurante, o interior faz parte da operação. A posição de uma mesa muda o caminho de quem serve, a luz define o ritmo do salão e cada material escolhido vira rotina de limpeza e manutenção para a equipe", resume Andria.

O que o desenho do salão decide?

No restaurante da International Drive, a arquiteta entrou com a obra já em curso e ficou com o conceito, o desenvolvimento visual, as especificações e o acompanhamento da execução. A organização do salão nasceu da relação entre as mesas, a circulação e o atendimento. A certificação kosher não faz parte desse trabalho: é atribuição da supervisão religiosa responsável.

Por que a manutenção entra no projeto?

Em hospitalidade, salões, recepções e corredores ficam em uso o dia inteiro, e a limpeza é diária. A escolha dos acabamentos pesa, por isso, no custo de manutenção e na vida útil do espaço, e esse cálculo começa ainda na prancheta. Um piso que mancha com facilidade ou uma luminária de acesso difícil viram custo recorrente para o negócio.

“Um espaço comercial é posto à prova todos os dias por pessoas que não estão pensando no projeto. Por isso eu desenho para o uso, e não para a foto do primeiro dia: acabamento que aguenta limpeza pesada, peça que se troca sem quebrar parede, iluminação que a própria equipe consegue manter", afirma a arquiteta.

O que a onda de obras em Orlando mostra?

O tema ganha escala em Orlando. A International Drive, corredor turístico da cidade, tem mais de US$ 5,5 bilhões em projetos de alto perfil previstos de 2026 em diante, segundo o International Drive Business Improvement District, em publicação de 1º de outubro de 2026. Entre os hotéis listados pelo distrito, sem relação com o trabalho da arquiteta, o InterContinental Orlando terá 784 quartos e cinco restaurantes, com conclusão prevista para 2028. O W Hotel, de 400 quartos, e o Grand Hyatt Orlando, que deve chegar a 2.500 quartos em várias fases, ainda não têm data definida. A lista inclui também atrações, conjuntos residenciais e obras viárias.

Do lado da demanda, a Visit Orlando, organização oficial de promoção turística do destino, registrou recorde de 76,7 milhões de visitantes em 2025, em balanço de 7 de maio de 2026. O Brasil foi o terceiro entre os cinco principais mercados internacionais de origem, com 736,3 mil visitantes, alta de 5,6%, num ano em que o total de visitantes internacionais caiu 2,4%, para 6,3 milhões.

Com mais de duas décadas de experiência e mais de 80 mil pés quadrados (cerca de 7.400 m²) sob gestão em projetos residenciais e comerciais na Flórida, Andria vê na nova leva de empreendimentos uma mudança na ordem do trabalho. “Uma região que recebe hotéis e restaurantes nessa escala exige de quem projeta interiores outra ordem de trabalho. A conversa com quem vai operar o espaço precisa vir antes da escolha de cor e de material, porque é ela que mostra o que o projeto vai ter de aguentar", diz.

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