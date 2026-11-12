O MCMV pode crescer nas vendas e apertar o caixa das incorporadoras

Por Dyego Ferreira, da Lastro Desenvolvimento Imobiliário

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O Minha Casa, Minha Vida reúne condições para sustentar a atividade imobiliária mesmo em um ambiente de juros elevados. O crédito direcionado, os subsídios e a necessidade de moradia formam uma base relevante de demanda. Mas essa força pode conviver com uma dificuldade crescente: produzir dentro do preço que a família consegue pagar e receber em prazo compatível com os compromissos da obra.

Minha leitura é que o próximo ciclo poderá diferenciar mais as empresas pela capacidade de financiar e executar seus projetos do que pela capacidade de vender. Uma incorporadora pode ampliar lançamentos e contratos enquanto assume mais risco de crédito, imobiliza mais capital e reduz sua margem de segurança.

A dimensão do financiamento ajuda a entender essa tensão. O orçamento do FGTS para habitação em 2026 foi aprovado em R$ 144,5 bilhões, dos quais R$ 125 bilhões para habitação popular na distribuição inicial. Em setembro, o orçamento de descontos habitacionais, que viabilizam subsídios, passou de R$ 12,5 bilhões para R$ 13 bilhões. São recursos expressivos, mas com naturezas diferentes: autorização orçamentária não equivale a desembolso, e financiamento não deve ser confundido com subsídio ou transferência do Tesouro.

Para 2027, o Conselho Curador manteve o orçamento habitacional em R$ 144,5 bilhões. A estabilidade nominal torna ainda mais importante acompanhar quantas famílias serão atendidas e quanto financiamento será necessário por unidade. Se o valor médio financiado aumentar sem expansão dos recursos disponíveis, o mesmo orçamento comportará menos operações, mantidas as demais condições. Por isso, medir o avanço apenas em reais contratados pode esconder uma expansão menor em número de moradias.

O crédito direcionado também cria uma diferença importante entre as condições do comprador e as da empresa que produz. Com a Selic em 13,75% ao ano, após a reunião de novembro, o MCMV oferece taxas nominais que começam em 4% ao ano, conforme renda, região e condição de cotista. Essas taxas não são medidas equivalentes nem representam o custo efetivo total de cada contrato. A distância entre elas, porém, ajuda a explicar a resistência da demanda por habitação popular em um ambiente de dinheiro caro.

A taxa favorecida do financiamento habitacional não isola a família dos efeitos dos juros elevados sobre o restante de seu orçamento. Dívidas no cartão de crédito, no cheque especial ou no financiamento de um veículo podem consumir uma parcela relevante da renda e reduzir a capacidade de assumir novas prestações. Assim, mesmo quando o crédito imobiliário é acessível, o endividamento preexistente pode limitar o valor financiável, dificultar a formação da entrada e comprometer o pagamento do pró-soluto. A análise da demanda precisa considerar o orçamento familiar como um todo, e não apenas a taxa oferecida para a compra da casa.

Do lado da incorporadora, a proteção também é parcial. As condições favorecidas não se estendem automaticamente ao terreno, às despesas anteriores ao lançamento, ao capital de giro complementar ou à antecipação de recebíveis. Há linhas específicas para financiar a produção, mas cada empresa mantém uma combinação própria de recursos e obrigações. O programa pode sustentar a capacidade de compra da família enquanto o empreendedor continua exposto ao custo de mercado para financiar parte do ciclo.

É aí que o tempo ganha peso econômico. Entre negociar uma área e receber pelas unidades, há estudos, aprovações, infraestrutura e construção. Um atraso de licenciamento prolonga a imobilização do capital. Um atraso de obra acrescenta despesas e pode postergar recebimentos. Em um ambiente de juros altos, a mesma demora custa mais.

A oferta também não reage imediatamente à disponibilidade de crédito. Em cidades com poucos terrenos regularizados e servidos por infraestrutura, mais empresas podem disputar as mesmas áreas. Parte da expectativa de vendas acaba incorporada ao preço pedido pelo proprietário. Nessas condições, o aumento do poder de compra pode beneficiar a terra antes de se converter em novas moradias. A intensidade desse efeito precisa ser examinada em cada mercado, mas ignorá-lo na aquisição compromete a viabilidade desde o início.

Na produção, o INCC-M acumulou alta de 6,75% nos 12 meses encerrados em outubro de 2026. O índice não reproduz o orçamento de cada empreendimento, mas evidencia a necessidade de acompanhar os custos ainda expostos durante a obra. Quanto menor a capacidade de repassar aumentos ao comprador, maior será a parcela absorvida pela margem.

O emprego acrescenta outro efeito duplo. A construção registrou saldo positivo de 207.434 postos formais entre janeiro e setembro de 2026, segundo o Novo Caged. O número abrange todo o setor, não apenas o MCMV, e não prova, isoladamente, escassez de trabalhadores. Ainda assim, ajuda a dimensionar a atividade. Emprego e renda favorecem a demanda; onde a contratação de equipes se torna difícil, salários, produtividade e cronogramas pressionam a oferta.

A família impõe um limite a essa equação. A Fundação João Pinheiro estimou o déficit habitacional de 2024 em 5,77 milhões de domicílios, dos quais aproximadamente 3,59 milhões estavam associados ao ônus excessivo com aluguel urbano. A composição do déficit revela que o problema envolve, em grande medida, capacidade de pagamento. Necessidade de moradia não assegura entrada disponível, crédito aprovado ou renda suficiente para qualquer produto.

Assim, a incorporadora pode enfrentar custos crescentes sem conseguir elevar o preço na mesma proporção. Pode também encontrar compradores aptos ao financiamento bancário, mas sem recursos para completar a entrada. O parcelamento direto dessa diferença, frequentemente chamado de pró-soluto, ajuda a fechar a venda. Em contrapartida, transforma uma restrição financeira da família em uma exposição de crédito da empresa.

Isso não torna o pró-soluto inadequado. Seu efeito depende do valor, do prazo, das garantias, das perdas e da capacidade de pagamento do comprador. O sinal de atenção aparece quando sustentar o ritmo comercial exige financiar uma parcela crescente do preço ou alongar recebimentos para depois das chaves.

No relatório do terceiro trimestre de 2026, a Tenda informou a redução do pró-soluto pós-chaves de 10% para 7,1% do preço nominal, relacionando a decisão à inadimplência das famílias e às condições mais restritivas de crédito. Esses percentuais descrevem uma política comercial específica, não a taxa de inadimplência do setor. O exemplo mostra, contudo, que a qualidade do recebimento pode exigir limites à concessão de crédito, mesmo quando isso interfere na venda.

Quando os fatores são combinados, a consequência fica mais clara. A empresa disputa um terreno mais caro, enfrenta pressão na obra, tem pouca liberdade para elevar o preço e parcela parte da entrada para preservar a venda. O contrato cresce, mas o recebimento fica mais distante. Para pagar os compromissos imediatos, ela precisa de capital próprio, dívida ou antecipação de carteira. Se a antecipação vier com desconto elevado ou retenção de risco, parte do resultado será consumida para transformar a venda em dinheiro.

Na minha experiência, já acompanhei empreendimentos que começaram com margem projetada em torno de 15% e passaram a apontar um resultado próximo de 3% na conclusão. Eram casas com aceitação comercial, mas parte das vendas ocorreu abaixo dos valores inicialmente previstos, em um esforço para acelerar a comercialização. Ao mesmo tempo, a execução da obra apresentou desvios em relação ao orçamento. A combinação de uma receita menor com custos superiores aos planejados reduziu significativamente o resultado esperado.

Essa experiência mostra como decisões e variações que parecem administráveis quando examinadas separadamente podem consumir a margem quando se acumulam. Não é necessário que o produto deixe de vender para que a conta se deteriore. Acelerar as vendas pode ser uma decisão adequada, mas o benefício do recebimento antecipado precisa ser confrontado com a margem cedida e com o custo que ainda falta executar. O aprendizado é manter as projeções atualizadas durante todo o ciclo, sem tratar a viabilidade aprovada no início como um resultado assegurado.

O risco, portanto, não depende de uma queda brusca da demanda. Ele pode se formar durante uma expansão comercial bem-sucedida. Vendas, resultado contábil e caixa precisam ser acompanhados separadamente, sobretudo quando várias obras disputam recursos ao mesmo tempo.

Para o terrenista, essa distinção é decisiva. Já participei de permutas e vivi situações de apreensão. A experiência reforçou minha atenção à capacidade da contraparte de cumprir o que promete. Uma proposta nominalmente superior pode ser economicamente pior se exigir mais prazo, oferecer menos proteção ou depender de uma estrutura financeira frágil. As garantias e a viabilidade de execução precisam participar da comparação desde a negociação.

Minha conclusão é que essa combinação tende a tornar o crescimento mais seletivo. Empresas com liquidez, terrenos bem contratados, produtividade e disciplina de crédito estarão em melhores condições de aproveitar a demanda. Também terão vantagem aquelas capazes de operar com estruturas enxutas, despesas administrativas proporcionais à sua escala e eficiência na execução. Em um ambiente de margens pressionadas e capital caro, o custo da estrutura precisa ser sustentado pela geração efetiva de caixa, e não apenas pelo volume de lançamentos. Empresas dependentes de dívida cara, margens estreitas e recebimentos longos poderão encontrar dificuldade para sustentar o próprio ritmo de expansão. Trata-se de uma leitura dos incentivos e riscos, não de uma previsão de crise generalizada.

A resposta também não está apenas em disponibilizar mais crédito. Previsibilidade nas aprovações, oferta de terra com infraestrutura, produtividade na construção e controle do comprometimento total da renda familiar ajudam a transformar financiamento em moradia viável.

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O sucesso do MCMV deve aparecer em mais famílias atendidas e mais casas entregues. Para quem produz, precisa aparecer também no retorno sobre o capital e na geração de caixa. O volume de recursos sustenta a oportunidade; a compatibilidade entre custo, prazo e recebimento determina quem conseguirá aproveitá-la.