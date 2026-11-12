Filipe Arges Cursage amplia atuação da Menzoil Lubrificantes no mundo
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Filipe Arges Cursage participa de uma nova etapa de expansão da Menzoil Lubrificantes, fabricante brasileira que aposta em modernização industrial, desenvolvimento comercial e conexões internacionais para ampliar sua presença no mercado. Cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios, o executivo atua na construção de parcerias, no posicionamento da marca e na identificação de oportunidades em diferentes segmentos da economia.
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O avanço ocorre em um setor essencial para o funcionamento de motores, máquinas e equipamentos utilizados no transporte, na indústria e no agronegócio. Nesse ambiente, a competitividade depende de fatores que vão além do preço: qualidade, regularidade de fornecimento, adequação técnica e eficiência operacional influenciam as decisões de distribuidores, oficinas, gestores de frotas e consumidores.
Segundo informações institucionais da Menzoil, a companhia dispõe de seis linhas de envase automatizadas, capacidade produtiva superior a 5,5 milhões de litros por mês e laboratório que a empresa informa ser homologado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A fabricante também relata a realização de mais de 2 mil análises laboratoriais mensais, como parte de seus procedimentos de controle de qualidade.
A empresa afirma ter investido mais de R$ 50 milhões em aproximadamente um ano, com recursos destinados à infraestrutura, tecnologia, processos e ampliação da capacidade operacional. Para Filipe Arges Cursage, a expansão da estrutura industrial oferece uma base para fortalecer relações comerciais e apresentar os diferenciais da fabricante a novos clientes e parceiros.
A estratégia também inclui a busca por mercados fora do Brasil. A Menzoil anunciou uma parceria com a NEXUS Automotive International, rede ligada ao mercado global de reposição automotiva. Conforme divulgado pela companhia, a iniciativa pretende ampliar conexões comerciais e identificar oportunidades internacionais, inicialmente com atenção à América Latina. A aproximação representa uma possibilidade de inserção em redes de relacionamento e distribuição, sem dispensar a adaptação às exigências de cada país.
A internacionalização exige planejamento. Características das frotas, condições climáticas, especificações dos motores e regras locais podem determinar a escolha de produtos e canais de venda. Nesse contexto, o trabalho de Filipe Arges Cursage em novos negócios envolve aproximar a capacidade produtiva da Menzoil das demandas de distribuidores e compradores em mercados com perfis distintos.
No Brasil, a companhia também divulga relacionamentos comerciais e técnicos com marcas como Mitsubishi, Suzuki, Goodyear, Würth e XBRI. A natureza dessas relações pode variar, mas elas integram o esforço de ampliar a presença da Menzoil em diferentes frentes do setor automotivo. Para a fabricante, consolidar canais de distribuição e manter padrões de qualidade são passos necessários para sustentar o crescimento.
O objetivo dessas iniciativas é transformar atributos industriais em uma identidade reconhecível. A comunicação aproxima informações técnicas das necessidades do público. Filipe Arges Cursage participa desse processo ao conectar marketing, relacionamento institucional e desenvolvimento comercial.
As mudanças tecnológicas da mobilidade também influenciam o planejamento. A presença crescente de veículos híbridos e elétricos, a evolução dos combustíveis e a utilização de ferramentas de manutenção preditiva criam novas demandas para fabricantes e distribuidores. Ao mesmo tempo, motores convencionais e equipamentos industriais continuam exigindo lubrificantes adequados às condições de uso e às recomendações técnicas.
Em suas publicações profissionais, Filipe Arges Cursage aborda temas como manutenção, eficiência, inovação e inteligência de mercado. Um dos pontos recorrentes é a importância de avaliar o custo total de operação, considerando não apenas o valor de compra de um produto, mas também a proteção dos equipamentos, o planejamento das trocas e os riscos de paradas não programadas.
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Nesse cenário, Filipe Arges Cursage ocupa uma posição estratégica na Menzoil Lubrificantes. Sua atuação como cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios articula a estrutura industrial da fabricante com ações de marca, parcerias e oportunidades comerciais. A combinação desses fatores orienta a busca da companhia por competitividade no Brasil e por espaço no mercado internacional, com foco em resultados duradouros.