Por que faturamento alto não garante dinheiro em caixa na pequena empresa

Uma loja de comércio eletrônico recebia dos clientes antes de pagar os fornecedores e, por isso, parecia ter dinheiro sobrando. Os sócios trataram o saldo como resultado e fizeram distribuição de lucros. Quando as contas com fornecedores venceram, não havia recursos para quitá-las. O negócio acabou vendido e precisou de aporte dos novos donos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso é relatado pelo contador, gestor e mentor empresarial Rangel Parreira , criador da Mentoria DONO , para mostrar um dos erros mais frequentes que encontra em pequenas e médias empresas: tratar faturamento, lucro e caixa como se fossem a mesma coisa.

“Faturamento não é dinheiro. E o dinheiro em caixa nem sempre é seu”, resume.

No caso da loja virtual, o dinheiro que os clientes pagavam antecipadamente já tinha dono: era o valor que seria repassado aos fornecedores semanas depois. Sem um controle que mostrasse esses compromissos, o saldo positivo foi lido como sobra, e a retirada consumiu recursos que não pertenciam aos sócios.

Três números que contam histórias diferentes

Faturamento é tudo o que a empresa vendeu. Lucro é o que sobra depois de pagos custos e despesas. Caixa é o dinheiro disponível naquele momento, que pode já ter destino certo, como fornecedores, impostos e salários. Por isso, um negócio pode vender mais e, ainda assim, ganhar menos, quando despesas fogem do controle, os preços estão mal calculados, o estoque cresce além do necessário ou as contratações passam da capacidade financeira.

“O faturamento alto esconde os piores erros de gestão de qualquer empresa”, alerta Parreira, que soma 26 anos de experiência no varejo automotivo e mais de duas décadas em funções de gestão.

O que dizem as pesquisas

O tema ganhou peso com a inadimplência recorde. Segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, divulgado em novembro, 9,4 milhões de CNPJs estavam inadimplentes em setembro, o maior número da série histórica, alta de 12% em relação ao mesmo mês de 2025. As dívidas negativadas somam R$ 247,8 bilhões.

Levantamento da Serasa Experian feito entre fevereiro e março com 867 empresas indica que 49% relataram redução na lucratividade e apenas 14,7% conseguiram ampliar a margem com o repasse de preços. Em outra pesquisa da mesma empresa, divulgada em outubro com 511 pequenas e médias empresas, 47% apontam a má gestão financeira como um dos principais motivos para o fechamento de negócios, à frente da carga tributária (40%), da burocracia (34%) e da falta de capital ou crédito (29%).

Duas ferramentas, dois ritmos

Para não confundir os números, Parreira recomenda que o pequeno empresário comece pelo básico, antes de montar painéis complexos de indicadores. A DRE (demonstração do resultado do exercício) mostra se a operação dá lucro. O fluxo de caixa registra o dinheiro que entra e sai e permite enxergar os compromissos que estão por vir. Cada ferramenta responde a uma pergunta diferente, e uma não substitui a outra: uma empresa pode ter lucro no mês e faltar dinheiro para pagar as contas da semana seguinte.

“A DRE precisa ser analisada todo mês. O fluxo de caixa, todo dia, com projeções para os próximos 30, 60 e 90 dias”, orienta. “Gestão é mais disciplina do que inteligência.”

A preparação para meses de aperto ainda é desigual. Na pesquisa divulgada em outubro pela Serasa Experian, 70% das empresas afirmam ter planos de contingência para crises de caixa, mas o índice cai para 54% entre MEIs e microempresas, ante 85% nas médias.

Antes de retirar o lucro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na prática, a diferença entre faturamento, lucro e fluxo de caixa define o que o dono pode fazer com o dinheiro da empresa. O faturamento mostra quanto entrou com as vendas, a DRE indica se houve lucro no mês e o fluxo de caixa projetado aponta se o saldo de hoje já está comprometido nos próximos 30, 60 ou 90 dias. Só com os três à vista a retirada de lucros passa a ter base segura.