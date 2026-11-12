Prompts compartilhados transformam o uso de IA em conhecimento da empresa

Um bom prompt, uma sequência de instruções que funciona ou um jeito eficiente de pedir uma análise a um modelo de inteligência artificial costumam nascer no computador de uma única pessoa. Quando esse conhecimento fica guardado em históricos pessoais, a empresa deixa de aproveitar o que a equipe aprendeu. Para Alexandre Azevedo, CEO da White Cube , consultoria de dados e IA, organizar, compartilhar e reutilizar esses métodos é uma das formas de transformar o uso individual da tecnologia em capacidade da organização.

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O tema ganha relevância à medida que a IA chega às decisões empresariais. Pesquisa da Gartner publicada em 2 de novembro de 2026, com 308 líderes de gestão de riscos, auditores e executivos seniores, incluiu a perda de competitividade para concorrentes que usam a tecnologia com mais eficácia entre as principais preocupações emergentes do terceiro trimestre.

O ganho que fica com uma pessoa só

Enquanto a estratégia corporativa avança, os profissionais descobrem sozinhos como tirar proveito das ferramentas. Azevedo chama de Shadow Productivity esse ganho local, que existe, mas não chega ao resto da empresa. “Um profissional consegue produzir um relatório em duas horas em vez de quatro, mas o processo ao redor continua igual. A aprovação mantém os gargalos, outra equipe reconstrói a análise e o conhecimento desaparece quando o profissional muda de função”, explica.

A pesquisa global da McKinsey de 2026, com 1.719 participantes, ajuda a dimensionar o espaço a aproveitar. Entre os respondentes, 80% disseram que a IA melhorou sua produtividade individual, e 37% atribuíram algum impacto sobre o EBIT (lucro antes de juros e impostos) de suas organizações. São medidas diferentes, mas indicam quanto valor ainda pode ser levado do trabalho de cada pessoa para o resultado da empresa.

Do histórico pessoal à biblioteca da equipe

Na avaliação do executivo, o caminho passa por tratar prompts e métodos como ativos da empresa: documentados, revisados e disponíveis para quem precisa deles. Assim, uma análise que deu certo em uma área pode ser repetida por outra, sem que cada equipe reconstrua o processo do zero.

Na White Cube, essa visão deu origem ao White Conductor , plataforma que centraliza o acesso corporativo a diferentes modelos de IA. Entre seus recursos, permite aperfeiçoar, organizar, compartilhar e reutilizar prompts, preservando o contexto entre modelos conforme as configurações disponíveis. A ferramenta também reúne gestão de usuários e permissões, auditoria e acompanhamento de adoção e custos.

Um dos pontos que a plataforma busca resolver é justamente o conhecimento preso ao indivíduo. “A plataforma não substitui estratégia, governança ou gestão de processos. Ela fornece uma base para que essas disciplinas sejam aplicadas de forma consistente”, afirma Azevedo.

Conhecimento que fica na empresa

Compartilhar métodos também dá visibilidade ao uso da tecnologia. Com os prompts em um ambiente comum, a empresa sabe quais práticas funcionam, quais áreas já usam IA em determinada tarefa e onde vale investir em capacitação. O desenvolvimento das pessoas, segundo o CEO, faz parte da resposta ao lado de estratégia, arquitetura, governança e gestão econômica.

“Acumular ferramentas é simples. Construir uma organização capaz de governar, medir, compartilhar e aprimorar o uso da IA exige disciplina executiva”, diz Azevedo.

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Para reutilizar prompts entre as equipes, o primeiro passo é tirar os métodos dos históricos individuais e reuni-los em um espaço comum, com revisão e responsáveis definidos. A partir daí, o que um profissional aprende passa a valer para a empresa inteira, e a mudança de função de alguém não leva junto o jeito de trabalhar com IA que a equipe construiu.