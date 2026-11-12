Computação em nuvem lidera competências prioritárias em tecnologia no país

O número de brasileiros que concluem cursos superiores de tecnologia da informação e comunicação cresceu nos últimos anos. Levantamento da Brasscom, associação que reúne empresas de tecnologia, feito com base no Censo da Educação Superior do Inep, mostra que os concluintes passaram de 69.750 em 2022 para 110.960 em 2024. No mesmo estudo, publicado em maio, a computação em nuvem aparece em primeiro lugar entre as competências técnicas prioritárias, à frente de cibersegurança e de inteligência artificial.

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Para Guilherme Friol , CEO da Friol Enterprise, presidente do Instituto Friol, fundador da Vircos e executivo com mais de 20 anos de carreira em tecnologia, é nessa passagem da formação para o mercado que surge uma lacuna: a de profissionais preparados para manter funcionando a estrutura que roda a inteligência artificial. O tema abriu a 11ª Semana Acadêmica da Informática da UPF (Universidade de Passo Fundo), a Senainfo, realizada de 27 a 30 de outubro, no norte do Rio Grande do Sul.

Mais formandos, concentrados no desenvolvimento

Segundo a Brasscom, cerca de 40% dos formandos de 2024 cursaram Análise e Desenvolvimento de Sistemas, formação voltada sobretudo ao desenvolvimento de software. A conclusão da entidade é que o gargalo do mercado de trabalho em tecnologia no país “não está na demanda e nem na oferta, mas no caminho entre elas”.

É nesse caminho que Friol localiza o problema da infraestrutura de inteligência artificial. Na palestra “HPC, IA e Infraestrutura Crítica: o que sustenta, na prática, as aplicações de IA”, um dos slides dispensava rodeios: “Falta mão de obra qualificada nessa camada”. HPC é a sigla em inglês para computação de alto desempenho, os conjuntos de servidores e processadores que trabalham em paralelo para treinar e rodar modelos.

“Aprender a usar o modelo continua sendo necessário. O que falta é quem saiba mantê-lo de pé quando ele sai do notebook e entra em operação”, afirma Friol, que vem se dedicando à formação de empresários e executivos para decisões de inteligência artificial.

As especialidades da operação

A lista apresentada aos estudantes, professores e pesquisadores mostrava o que existe por trás de um sistema de IA em uso: dimensionar energia e refrigeração, montar redes de alta velocidade, operar clusters de processadores gráficos, organizar dados e calcular quanto custa manter tudo isso ligado. Cada item corresponde a uma especialidade própria.

“O modelo é a parte que aparece. A infraestrutura é a parte que decide se ele funciona. E saber quanto custa é o que decide se ele permanece na empresa”, resume o executivo. Para ele, é nessa conta de custo e benefício que pesa a escolha entre comprar uma solução pronta, com o preço definido pelo fornecedor, e construir em casa, com soberania de dados e controle sobre o valor.

Uma estrutura em expansão

A escala da demanda ajuda a dimensionar o alerta. Segundo a IEA (Agência Internacional de Energia), os data centers consumiram cerca de 415 terawatts-hora (TWh) em 2024 e devem chegar a cerca de 945 TWh até 2030, com a inteligência artificial como principal motor do aumento. No Brasil, a Lei 15.504, sancionada em setembro, criou o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter), com incentivos para centros de dados de nuvem, processamento de alto desempenho e IA.

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Com a computação em nuvem no topo das competências prioritárias apontadas pela Brasscom, o mercado já indica onde está a procura. Na abertura da Senainfo, Friol defendeu levar discussões técnicas e estratégicas para dentro da universidade, para que a formação alcance também quem vai operar a infraestrutura da inteligência artificial.