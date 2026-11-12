Sucessão familiar levou a La Ville Express a mais de 100 contratos de franquia

Quando Maiko Steffens deixou o emprego em uma multinacional de Joinville, no norte de Santa Catarina, para assumir a gestão da lavanderia da família da esposa, o negócio já tinha clientela formada, atendia empresas e mantinha mais de quatro pontos de coleta na cidade. A mudança de comando abriu uma nova fase para a empresa.

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Hoje, a La Ville Express é uma rede de lavanderias de autoatendimento com mais de 100 contratos de franquia, entre unidades abertas e em implantação. A meta é chegar a 150 lojas em funcionamento até dezembro de 2027.

Para Steffens, CEO da companhia e marido de Jordana, filha da fundadora, a transição começou pelo reconhecimento do que já havia sido construído.

“A La Ville começou como uma necessidade de sustento. Quando assumi a gestão, encontrei um negócio construído durante anos pela dedicação da dona Solange e da Jordana. Meu trabalho foi organizar os próximos passos para que essa história pudesse continuar crescendo”, afirma.

Duas gerações antes da nova gestão

A lavanderia surgiu em 2001. Após a morte do marido, dona Solange passou a lavar roupas para garantir o sustento das filhas. Com o tempo, a atividade conquistou clientes empresariais e ganhou um primeiro ponto de coleta, que deu ao negócio um endereço fixo para receber as peças.

Jordana entrou na rotina da lavanderia já adulta e acompanhou a ampliação da operação. Foi com mãe e filha à frente que a empresa ultrapassou quatro pontos de coleta em Joinville.

As decisões do novo gestor

Ao assumir, Maiko enxergou possibilidades de expansão além do atendimento tradicional. Uma das primeiras mudanças foi incorporar o autosserviço, com a instalação da primeira unidade nesse formato no Shopping Cidade das Flores, em Joinville. O endereço segue na relação de lojas divulgada pela rede.

Com o novo modelo, o consumidor deixou de entregar as peças a uma equipe e passou a usar os equipamentos da unidade para lavar e secar as próprias roupas.

“O autoatendimento abriu uma nova possibilidade para o negócio. Passamos a oferecer ao consumidor autonomia para lavar e secar as roupas e começamos a organizar um formato que pudesse ser reproduzido em outros endereços”, diz Steffens.

Apoio externo para crescer

O passo seguinte foi levar ao franchising a operação que havia sustentado a família por mais de duas décadas. A empresa contratou a Enigma, incubadora de franquias, que participou do desenho do plano de crescimento da marca. Depois, recebeu investimento da F7 Vesting, que passou a integrar a estrutura societária durante a fase de expansão.

O efeito aparece na presença da rede fora de Santa Catarina. O site da marca relaciona unidades em cidades como Belém, Manaus, Cuiabá, Caruaru, Osasco e Porto Velho.

Continuidade como critério

Os próximos passos incluem abrir os projetos já contratados, manter a expansão comercial, investir em tecnologia e avaliar novos serviços ligados ao setor de lavanderias. A companhia ainda não detalhou os valores nem o cronograma dessas iniciativas.

“Queremos ampliar a rede sem perder o cuidado com o serviço que deu origem à empresa. Preservar a história da dona Solange significa transformar esse cuidado em rotina, tanto nas unidades que já funcionam quanto nas próximas inaugurações”, afirma o CEO.

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Na trajetória da La Ville Express, a sucessão na empresa familiar passou por reconhecer o negócio construído pela fundadora e pela filha, mudar o modelo de atendimento com o autosserviço e buscar estrutura externa para crescer por franquias, sem romper com a origem da operação.