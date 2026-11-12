Defeito crônico não é recall: entenda a diferença e por que a oficina deve checar os dois

Quem pesquisa os defeitos crônicos mais comuns em carros costuma encontrar listas de modelos e relatos de donos em fóruns. Antes de chegar a elas, vale entender o que o termo significa e por que ele não se confunde com recall. A diferença muda o que o dono do carro pode exigir, quem paga o conserto e o que a oficina deve verificar quando o veículo chega para revisão.

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Defeito crônico é a falha que se repete em determinado modelo, geração ou motor, conhecida por mecânicos e donos. Não é uma categoria da lei. Luciano Jaccoud, cofundador e CMO da RepareCar , sistema de gestão para oficinas mecânicas, explica por que esse conhecimento precisa sair da memória do profissional e ir para o sistema da oficina: “Todo modelo tem defeitos que se repetem. O mecânico experiente sabe de cor, mas essa memória não pode depender de uma pessoa só.”

Quando o defeito vira recall

O recall tem regra própria. Pelo artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigatório sempre que o defeito põe em risco a saúde ou a segurança de quem usa o produto. Nesses casos, a montadora convoca os donos e faz o reparo sem custo, e o consumidor pode cobrar o conserto a qualquer momento enquanto o risco existir. Para as campanhas iniciadas a partir de outubro de 2019, o chamado que não for atendido em um ano passa a constar no documento e impede o licenciamento, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Quando é vício do produto

O defeito crônico sem risco à segurança segue outra regra: a do vício do produto. Pelo artigo 18 do mesmo código, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício; se não resolver, o consumidor pode escolher entre a troca, a devolução do valor ou o abatimento do preço. No caso de defeito oculto, o prazo para reclamar começa a contar quando ele aparece, e não na data da compra (art. 26).

Na prática, muitos defeitos crônicos surgem quando o carro já saiu da garantia e passou por mais de um dono. Por isso, vale guardar notas e ordens de serviço: se a falha voltar, esses papéis mostram o que já foi feito e por quem. A partir daí, quem resolve é a oficina, e um diagnóstico rápido e certeiro faz diferença no bolso do motorista, que deixa de pagar por peças trocadas no escuro.

Por que checar os dois na abertura do serviço

Carros mais rodados acumulam as duas coisas: falhas típicas do modelo e convocações esquecidas. E a frota brasileira não é nova, com 11 anos de idade média pelas contas do Sindipeças. Quanto ao recall, o índice mais recente divulgado pela Senacon indica que, de cada 100 automóveis chamados entre 2014 e 2018, cerca de 48 foram efetivamente consertados.

Por isso, a abertura da ordem de serviço é o melhor momento para checar as duas listas. Na RepareCar, quando a ordem é aberta, a tela já traz as falhas recorrentes conhecidas daquele modelo e avisa se há recall pendente com risco para quem dirige. O mecânico começa o diagnóstico sabendo onde olhar, e o cliente fica sabendo do conserto que pode ser feito de graça na rede da montadora. “Quando o recall aparece logo na abertura da ordem de serviço, a oficina avisa o cliente na hora. É um cuidado com a segurança dele e mais um motivo para ele voltar”, afirma Jaccoud.

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Para o dono do carro, a orientação é perguntar à oficina, antes de autorizar o serviço, se o modelo tem defeitos conhecidos e se existe convocação em aberto. Em resumo: defeito crônico é falha recorrente do modelo, tratada como vício quando não há risco; recall é obrigação da montadora quando há risco. A oficina que checa os dois economiza tempo de diagnóstico e evita que o cliente pague por um conserto que deveria ser gratuito.