DoAma Concept Clinic lança campanha de verão e novidade em rejuvenescimento

Com a chegada do fim do ano e a proximidade do verão, a busca por cuidados com a beleza, saúde e bem-estar ganha ainda mais destaque. Em Pouso Alegre, DoAma Concept Clinic é a clinica referência em estética médica no Sul de Minas, conta com as últimas novidades tecnológicas do mercado mundial e prepara uma campanha especial para a temporada, reunindo tratamentos, novidades e uma experiência diferenciada para quem deseja começar o verão com atenção à autoestima e aos cuidados pessoais.

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À frente do espaço estão os médicos Dr. Anderson Bruno e Dra. Daniela Amaral, que idealizaram a clínica com a proposta de integrar medicina, estética e acolhimento em um ambiente diferenciado. Com mais de 550 metros quadrados, a estrutura reúne tecnologia e atendimento personalizado, buscando oferecer uma experiência de cuidado que vai além dos procedimentos convencionais.

"Nosso objetivo é oferecer aos pacientes possibilidades de cuidado que acompanhem a evolução da medicina, sempre considerando as necessidades individuais. A campanha de verão é uma oportunidade de reforçar essa proposta e incentivar as pessoas a olharem com mais atenção para sua saúde e autoestima", destaca o Dr. Anderson Bruno.

Entre as novidades apresentadas pela clínica está o Seffiller, tecnologia que utiliza tecido adiposo do próprio paciente como fonte de componentes celulares associados aos processos de regeneração da pele. A proposta é trabalhar a qualidade cutânea e o rejuvenescimento por meio de uma abordagem autóloga, ou seja, utilizando material proveniente do próprio organismo.

A técnica envolve a coleta de uma pequena quantidade de gordura, seu processamento e posterior aplicação nas regiões indicadas, conforme avaliação médica. O procedimento se insere no campo das abordagens regenerativas, que vêm despertando interesse na medicina estética por explorar o potencial dos componentes presentes no tecido adiposo.

"A medicina estética está em constante evolução, e as abordagens regenerativas representam uma área de grande interesse. O Seffiller permite explorar os componentes do próprio tecido adiposo em protocolos individualizados, sempre com indicação e avaliação médica criteriosas", explica a Dra. Daniela Amaral.

Além da preparação para o verão, a DoAma Concept Clinic também já entrou no clima das festas de fim de ano. A fachada e os ambientes da clínica receberam uma decoração especial de Natal, com grandes laços vermelhos e elementos temáticos que transformam o espaço e reforçam a proposta de proporcionar uma experiência acolhedora aos pacientes.

"Queremos que cada pessoa que entre na clínica perceba que o cuidado está presente em todos os detalhes. O Natal é um período de acolhimento, celebração e renovação, e buscamos transmitir esse sentimento também por meio do ambiente", acrescenta o Dr. Anderson Bruno.

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A iniciativa acompanha um período marcado pela procura por tratamentos estéticos e pela valorização do autocuidado. Com a campanha de verão, a apresentação de novas tecnologias e uma ambientação especial para as festas, a DoAma reforça sua atuação em saúde, beleza e bem-estar em Pouso Alegre, mantendo a proposta de unir inovação, atendimento individualizado e uma experiência diferenciada em cada visita.