Tá Suave produz campanhas e conteúdo para franqueados divulgarem lavanderias

Na Tá Suave , marca catarinense de lavanderias de autoatendimento, a divulgação das unidades foi pensada desde o desenvolvimento do negócio. A rede produz conteúdo para os franqueados, cria ações com influenciadores e desenvolve elementos visuais ligados ao entorno de cada endereço. Essa estrutura acompanha a meta de levar a marca a todos os estados brasileiros até dezembro de 2028.

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Um nome que rende campanhas

A base da comunicação é o nome. Em um mercado em que muitas marcas recorrem ao termo “Lav” ou a variações ligadas à lavagem, os sócios preferiram uma expressão comum nas conversas do dia a dia. De acordo com a empresa, a facilidade de criar mensagens a partir dela foi levada em conta desde o início, para que a comunicação pudesse tratar de situações cotidianas e ir além de preços e ciclos das máquinas.

“Começamos perguntando como uma lavanderia poderia fazer parte da conversa das pessoas. O nome precisava explicar nossa maneira de atender e, ao mesmo tempo, render campanhas. ‘Roupa suja? Relaxa, tá suave’ traduz essa ideia de transformar uma tarefa cotidiana em uma experiência mais leve”, afirma Danilo Santana, CEO da Tá Suave.

Conteúdo para franqueados e ações com influenciadores

Com essa base, a marca prepara conteúdo para quem opera as unidades e organiza ações com influenciadores. O objetivo, segundo a empresa, é ampliar a identificação do público com a Tá Suave e estimular o compartilhamento das publicações.

O ambiente digital tem peso nessa escolha. O relatório Digital 2026: Brazil, da DataReportal, registrou 150 milhões de identidades ativas em redes sociais no país em outubro de 2025, o equivalente a 70,4% da população. Levantamento da Ipsos divulgado em setembro de 2026 indica que 77% dos brasileiros pesquisam marcas nas redes antes de comprar e que 49% já compraram por influência de um criador de conteúdo.

Fachada e personagens do bairro

No ponto de venda, a identidade visual completa o trabalho. As cores lilás e verde diferenciam fachadas e ambientes, e a palavra “lavanderia” recebe destaque para que o serviço seja reconhecido por quem passa na rua.

A rede também cria personagens e ilustrações relacionados ao entorno de cada loja. Em endereços perto de postos de combustíveis, a comunicação pode trazer figuras de frentistas e caminhoneiros. Perto de hospitais, as referências podem incluir profissionais de enfermagem. Os elementos visuais comuns à rede são mantidos em todas as unidades.

“A lavagem é o serviço central, mas o ambiente também participa da experiência. Queremos que a unidade seja fácil de usar e tenha referências que façam sentido para o público daquele endereço. Isso orienta tanto a organização do espaço quanto a comunicação”, afirma Roberto Cruz, COO da Tá Suave.

O próprio espaço da loja também é usado na divulgação local. O conceito prevê bicicletas ergométricas, assentos inspirados em carteiras escolares e brinquedos interativos, conforme o projeto, em ambientes que podem aparecer em fotos, vídeos e ações no bairro.

Mesma identidade em novos endereços

A estrutura de comunicação acompanha os planos de crescimento. Além da meta nacional, a Tá Suave prevê iniciar a expansão por países vizinhos a partir do segundo semestre de 2027. Cada implantação considera as condições do imóvel, a infraestrutura e as características do entorno, com análise de localização, e a rede prevê sistema de gestão e recursos de relacionamento, como fidelidade e vouchers.

“A expansão precisa preservar a facilidade de uso e a identidade da marca. Nosso trabalho é levar esse conceito a novos endereços, com uma operação adequada à realidade de cada local e uma comunicação que mantenha proximidade com o consumidor”, afirma Danilo Santana.

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Para quem avalia uma franquia de lavanderia, o modelo da Tá Suave inclui a divulgação entre as frentes de apoio da marca, com nome, identidade visual, conteúdo e campanhas pensados para cada unidade.