App lançado pela Empregol ajuda clube a confirmar se jogador está livre para contratar

Dirigentes de clubes com pouca estrutura e agentes de futebol passaram a contar com uma ferramenta para conferir se um atleta está mesmo disponível antes de fazer uma proposta. A Empregol lançou um aplicativo, disponível na App Store e no Google Play desde novembro, que conecta jogadores e jogadoras sem contrato ativo a clubes e agentes. Antes de aparecer nas buscas, cada perfil passa por checagem de identidade e de documentos.

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O que o clube consegue conferir

O perfil do atleta reúne posição, dados físicos, estatísticas, histórico e vídeos com os melhores lances, e só fica visível depois da verificação. Clubes e agentes também são verificados, e a conversa com o jogador acontece direto no chat da plataforma.

Na busca gratuita, o contratante usa filtros básicos, como posição, idade e região, e vê perfis resumidos, sem nome completo nem chat. O plano pago mostra o currículo esportivo completo e a situação contratual verificada, com a data da última checagem. Também aparecem as preferências do jogador, como faixa salarial e disponibilidade para mudar de estado ou ir para o exterior, além de filtros avançados, alertas quando entra um perfil que se encaixa numa busca salva, listas de observação e exportação do currículo em PDF para apresentar à diretoria.

“A plataforma serve ao clube com menos estrutura e ao clube grande também. O que muda é a velocidade e a qualidade da informação na hora de decidir”, diz Hygor Ribeiro, cofundador e CEO da Empregol.

Por que a checagem pesa abaixo da elite

Fora dos grandes clubes, quase não há dinheiro envolvido na troca de jogadores. Na primeira janela de 2026, clubes brasileiros fecharam 7.581 contratações no mercado doméstico, e os da Série A ficaram com 4% delas e 95% do valor movimentado, segundo o Relatório de Transferências da ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol), produzido com a CBF Academy. As demais divisões operam quase só com transferências gratuitas. Na Série B, apenas 10% dos jogadores que chegaram do exterior geraram custo de transferência.

Sem taxa a negociar, o que decide a contratação é a informação sobre o atleta, e o próprio relatório descreve o mercado de jogadores no país como um ambiente historicamente marcado por baixa disponibilidade de informação. A situação de um mesmo jogador também muda rápido. Fora da Série A, os contratos domésticos assinados na primeira janela do ano duraram em média cerca de dez meses, contra 22 meses na elite. Nos clubes sem divisão nacional, a média foi de 5,6 meses.

Quanto custa para clubes e agentes

Clubes e agentes pagam R$ 199,90 no plano mensal, R$ 169,90 por mês no semestral ou R$ 139,90 no anual, que inclui um relatório mensal de novos talentos. No lançamento, o acesso será gratuito por um período.

Quem está por trás do aplicativo

A Empregol tem quatro sócios. Hygor Ribeiro é jogador profissional e passou por Desportivo Brasil, América de Natal e Noroeste. Léo Vieira está em atividade no Portimonense, de Portugal, Matteo Zatorre, cofundador e diretor de marketing, jogou no Santos, e Caio Vieira completa a sociedade. Depois de contratado, o atleta pode continuar na plataforma com o status de empregado aberto a propostas. “Não somos só uma vitrine de currículos. Somos rede de apoio, visibilidade e carreira, do primeiro contato até o topo”, afirma Matteo.

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