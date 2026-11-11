Trael reúne representantes do Brasil e do Chile em feira de Redes Subterrâneas

A Trael Transformadores participou da 21ª edição da Feira de Redes Subterrâneas, realizada em outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A empresa reuniu sua equipe técnica e comercial e representantes de cinco estados brasileiros e do Chile em um encontro voltado às tecnologias e aos projetos de infraestrutura subterrânea de energia e telecomunicações.

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O evento contou com mais de 40 marcas nacionais e internacionais e um fórum técnico sobre tendências, boas práticas e desafios do setor. A programação reuniu profissionais responsáveis por especificar equipamentos, desenvolver projetos e contratar soluções para concessionárias, empreendimentos imobiliários e infraestrutura de telecomunicações.

Para o responsável pelas áreas de Marketing e Comercial da Trael, Dimas Yamanaka, a participação na feira faz parte da estratégia de ampliar a atuação da empresa no mercado privado de redes subterrâneas. A Trael já possui uma presença estratégica junto às companhias de energia e busca estreitar o relacionamento com empresas e profissionais desse segmento, aproveitando a estrutura de sua fábrica dedicada à produção de equipamentos de média força.

"Já temos uma participação estratégica nesse mercado, especialmente junto às companhias de energia, e queremos ampliar nossa aproximação com o setor privado. As redes subterrâneas vêm ganhando importância no planejamento urbano porque, além de proporcionar um visual mais limpo e organizado, valorizam a arquitetura das cidades, principalmente nos centros históricos, onde a retirada da fiação aérea contribui para preservar a visibilidade do patrimônio arquitetônico", afirma.

A delegação da empresa contou com o técnico comercial Rodrigo Cruz, o gerente regional do Sudeste, Júlio Fernandes, e o gerente de exportação, Eduardo Hirano. Também participaram Paulo Hipólito e Franklin, de Minas Gerais; Capucho, do Paraná; Pedrinho, de Santa Catarina; e Elias, Celso, João Ruiz e representantes da Jireh, de São Paulo, Rosangela Oliveira e Daniela Feitosa. A representação chilena esteve presente com Alexis e Sebastian, da Semat.

Entre as companhias presentes no evento estavam Enel, Light, CPFL/RGE, EDP, Neoenergia, Energisa e Cemig, além de cooperativas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

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Ao reunir fornecedores, concessionárias, projetistas e gestores públicos, a feira permite discutir as exigências técnicas desses projetos e ampliar o contato entre os diferentes segmentos responsáveis por sua execução.