Exportação de bois vivos ameaça empregos, diz Sindifrigo-MT

O avanço das exportações de bois vivos está aumentando a disputa por animais destinados ao abate no Brasil, com reflexos na atividade dos frigoríficos, na geração de empregos e nos preços da carne. O Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso (Sindifrigo-MT) alerta que a diferença de tributação entre bovinos vivos e carne processada no comércio internacional favorece o abate em outros países, enquanto a indústria brasileira perde oportunidades de agregar valor à produção nacional.

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Somente em agosto, mais de 170 mil bovinos vivos foram exportados pelo Brasil. O crescimento desse mercado preocupa os frigoríficos, que precisam garantir o fornecimento regular de animais para manter suas linhas de produção. Além de disputar o mesmo gado com compradores internacionais, a indústria nacional enfrenta barreiras comerciais que dificultam a venda de carne para determinados países.

Um dos principais exemplos é a Turquia, grande compradora de bovinos vivos brasileiros. O país permite a entrada dos animais sem tributação, mas estabelece tarifas elevadas para a importação de carne. Na prática, o gado criado no Brasil é transportado para ser abatido e processado no exterior, onde passa a movimentar frigoríficos, transportadoras e outras atividades industriais.

O presidente do Sindifrigo-MT, Paulo Bellincanta, afirma que essa diferença coloca a indústria brasileira em desvantagem e exige uma atuação mais estratégica do governo nas negociações comerciais.

"Quando um boi sai vivo do país, além de exportarmos emprego e renda, ele se torna um grande concorrente da própria carne brasileira. O nosso boi está gerando emprego, tributos e matéria-prima para as indústrias daquele país, em vez de gerar essa riqueza aqui", afirma.

O impacto vai além dos frigoríficos. O processamento da carne movimenta empresas de embalagens, transporte, armazenamento e indústrias que utilizam couro, gordura e outros subprodutos bovinos. Quando o animal é exportado vivo, parte dessas atividades econômicas deixa de ocorrer no Brasil, reduzindo o potencial de geração de empregos e arrecadação.

A pressão sobre a oferta de animais também preocupa o mercado consumidor. Com menos bovinos disponíveis para abate, os frigoríficos enfrentam custos maiores para adquirir matéria-prima, o que pode contribuir para a elevação dos preços da carne nos supermercados e açougues.

A situação é agravada pelas diferenças tributárias entre os mercados internacionais. Enquanto alguns países aplicam tarifas que variam de 12% a 50% sobre a carne brasileira, produtos de concorrentes como Estados Unidos, Austrália e Argentina podem entrar nesses mesmos mercados com tributação reduzida ou zerada.

O Sindifrigo defende que o Brasil adote uma estratégia comercial que considere não apenas o volume exportado, mas também os empregos, a arrecadação e a atividade industrial associados ao processamento da carne dentro do país.

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"Não se trata de proibir ou não a exportação, mas de equilibrar o jogo com medidas racionais e plausíveis. Ao virar as costas para o problema, o governo penaliza vários segmentos da indústria nacional, o emprego de milhares de brasileiros e a arrecadação de municípios e estados", destaca Bellincanta.