Na Fazenda do Lago, as crianças reencontram os amigos todo fim de semana

Na escola, a amizade tem hora marcada: o recreio, a saída, uma ou outra festa de aniversário. No fim de semana, muitas crianças ficam longe dos colegas, e o tempo livre costuma terminar diante de uma tela. Um empreendimento de alto padrão em Goiás decidiu organizar o projeto em torno desse intervalo.

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A Fazenda do Lago , do Grupo CPR , fica em Abadiânia (GO), às margens do Lago Corumbá IV, a 109 quilômetros de Brasília. A proposta é que as crianças encontrem as mesmas crianças no mesmo endereço, fim de semana após fim de semana, até que a amizade passe a ser um dos motivos para a família voltar.

Os mesmos amigos a cada visita

A convivência começa pela forma de entrada. O acesso ao empreendimento é por aprovação, por meio de uma curadoria, e as famílias sabem de antemão com quem vão dividir o espaço. Para os filhos, isso se traduz em rostos conhecidos: o vizinho de lote vira também o companheiro de trilha, de pesca e de cavalgada.

Segundo o grupo, o vínculo começa antes da casa pronta. Quem compra passa a integrar a comunidade logo na aquisição, com eventos no empreendimento, nas capitais e em São Paulo, além de atendimento de concierge. Quando a família chega para o primeiro fim de semana, as crianças já podem ter com quem brincar.

“A gente desenhou o lugar pensando no que a criança faz no sábado de manhã. Se ela tem cavalo, lago e amigos por perto, o celular perde a graça sozinho”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

Um território para brincar junto

O masterplan, distribuído em 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado, prevê kids village, haras, marina, campo de golfe com academia, clube de tênis, trilhas e centro de bem-estar. São espaços que favorecem as atividades em grupo: o barco e a pesca no lago, de cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água, o primeiro contato com o cavalo no haras, o esporte nas quadras e no campo.

Para o executivo, essa estrutura é o centro da decisão de compra. “A gente não pergunta ao morador se ele usa a estrutura. A estrutura é o motivo de ele estar aqui. O lote é consequência”, afirma.

Por que o fim de semana ganhou peso

Os números ajudam a explicar o interesse das famílias. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br, 92% dos brasileiros de 9 a 17 anos usam a internet, e 28% deles fizeram o primeiro acesso até os 6 anos. Entre as crianças de 9 e 10 anos, 55% já têm celular próprio.

Desde janeiro de 2025, a Lei 15.100 restringe o uso de celulares por estudantes da educação básica nas aulas, nos recreios e nos intervalos. Com a regra valendo na escola, o fim de semana ficou a cargo das famílias.

Perto e com estrutura

O acesso a partir de Brasília é 100% asfaltado pela BR-060, o que permite pegar a estrada na sexta à noite. Há ambulatório previsto dentro do perímetro, e a primeira fase do empreendimento, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.

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Para as famílias que procuram um lugar onde os filhos façam amigos fora da escola, a proposta da Fazenda do Lago é a repetição: o mesmo endereço, as mesmas famílias e um programa ao ar livre que se renova a cada fim de semana.