Compra direta da indústria ajuda a enxugar custo de insumos, aponta a GRAN
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Na lavoura, boa parte do dinheiro investido vai para os insumos, e a forma de comprar fertilizantes e defensivos influencia o resultado da safra. Na cadeia tradicional, o preço pode embutir gastos com estoque, estrutura comercial, assistência técnica e financiamento, e o produtor corre o risco de pagar por serviços que não usa.
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É nesse ponto que atua a GRAN Soluções Agrícolas, empresa de Pato Branco, no Paraná, que liga o produtor rural diretamente à indústria.
“Criamos a GRAN para transformar o acesso a insumos no agro, com mais eficiência e autonomia para o produtor”, afirma Gean Maestri, fundador da empresa.
Menos etapas entre a fábrica e a fazenda
Em operação há dois anos, a GRAN trabalha sem loja física e sem estoque próprio. O modelo junta acesso direto à indústria, tecnologia e escala de negociação. Com menos etapas e custos menores, a empresa consegue oferecer condições mais competitivas na compra.
O portfólio inclui fertilizantes, negociados em cargas fechadas, e defensivos agrícolas, que seguem em transporte de carga fracionada com entrega na fazenda. Antes de fechar o pedido, a equipe confirma disponibilidade, preço, condições de pagamento e prazo de entrega.
Para quem a compra direta faz sentido
O atendimento é voltado a produtores com áreas a partir de 200 hectares. Para quem já compra de cooperativas e revendas, a GRAN pode funcionar como canal complementar, usado em compras específicas.
A equipe técnica soma experiência no campo e na indústria. Maestri passou por cooperativas e atuou na gestão estratégica de grandes indústrias. O engenheiro agrônomo Adilson Campos tem mais de 20 anos no setor agroquímico, com passagens pela Bayer e pela BASF, e a engenheira agrônoma Daniela Silva trabalhou na Stoller e na UPL. O grupo inclui ainda Suzieli Muller, agrônoma com mestrado em Ciência do Solo, contadora e especialista em tecnologia.
Comparar o custo por hectare antes de decidir
Para apoiar a escolha, a empresa criou o Gran Mestre, assistente de inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp. Com ele, o produtor consulta informações de clima, manejo e mercado, faz cálculos para a lavoura, compara o custo por hectare de diferentes produtos e pede orçamentos. O atendimento é gratuito, e o produtor decide no próprio ritmo se e quando vai comprar. A comparação digital já faz parte da rotina de muitos produtores: segundo a pesquisa Global Farmer Insights 2026, da McKinsey & Company, 36% dos produtores entrevistados no levantamento global relataram preferir canais digitais para avaliar e comparar produtos.
O pedido é acompanhado em cada etapa. Depois da entrega, a equipe continua como ponto de contato para tirar dúvidas sobre a compra e encaminhar eventuais ocorrências junto à indústria. Na frente de crédito, a parceria com o Bradesco/E-Agro permite apresentar alternativas como crédito rural e CPR financeira, sujeitas à análise e às condições da instituição.
Ao longo da safra, a empresa mantém a comunidade GRAN Produtor, onde compartilha análises de mercado e oportunidades comerciais. Nos contatos individuais, a equipe procura entender as demandas de cada produtor.
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A prioridade da GRAN é ampliar a atuação no Sudoeste do Paraná e no Oeste de Santa Catarina e, a partir dessa base, levar o modelo a outras regiões. Para o produtor que procura reduzir o custo dos insumos na lavoura, a proposta é encurtar o caminho até a indústria, comparar o custo por hectare antes de fechar negócio e contar com acompanhamento do orçamento ao pós-venda.