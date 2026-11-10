Entulho de pequenas reformas cresce e reforça modelo da 100 Entulhos Express

O volume de entulho gerado fora dos grandes canteiros aumentou no país. De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025, da Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente), a geração de resíduos de construção e demolição por pessoas físicas e demolidoras passou de aproximadamente 44,5 milhões de toneladas em 2023 para 46,4 milhões em 2024, aumento próximo de 4,3%.

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O recorte inclui geradores ligados a pequenas obras e reformas, público com o qual a 100 Entulhos Express trabalha desde o início. A empresa catarinense de serviços para obras e reformas começou na coleta de entulhos, com coletores de 200 litros, e hoje reúne na mesma franquia a locação de equipamentos e a limpeza pós-obra.

O que o indicador mostra

O dado da Abrema mede a geração de resíduos e não representa diretamente o desempenho financeiro das empresas de coleta. Serve, porém, para dimensionar a quantidade de material que precisa ser retirada das obras e levada para destinação adequada.

A atividade que origina esse entulho continua em expansão, ainda que em ritmo moderado. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a construção civil brasileira encerrou 2025 com crescimento de 0,5%.

Da retirada do resíduo à entrega do imóvel

Foi atendendo esse tipo de obra que a empresa percebeu que a retirada do entulho resolvia só uma parte da demanda. Os mesmos clientes precisavam de equipamentos durante os trabalhos e de limpeza antes de entregar o imóvel.

“Começamos pela retirada do entulho, mas percebemos que o cliente precisava resolver outras demandas na mesma obra. A inovação foi conectar essas necessidades em uma única operação, com três frentes de atendimento e possibilidades de receita”, afirma Danilo Santana, CEO da 100 Entulhos Express.

A 100 Entulhos Express se apresenta como a primeira operação da América Latina a reunir os três serviços em um único modelo de franquia. Segundo a rede, a possibilidade de concentrar as demandas em uma só contratação está entre os aspectos mais mencionados nos relatos dos consumidores.

Coordenação por etapa da obra

Para atender pedidos que mudam conforme o andamento dos trabalhos, a operação utiliza tecnologia proprietária e organiza a disponibilidade dos equipamentos, a programação das coletas e as equipes de limpeza.

“O trabalho é organizar o atendimento conforme a evolução da obra. Cada serviço tem uma rotina própria, mas todos precisam estar coordenados. Essa organização permite acompanhar o cliente desde a execução até a entrega do ambiente”, afirma Roberto Cruz, COO da 100 Entulhos Express.

O portfólio de locação reúne equipamentos classificados internamente como “curva A”, considerados prioritários na composição da oferta, segundo a companhia. A combinação dos três serviços também estrutura o modelo comercial da rede, já que uma mesma unidade pode atender mais de uma necessidade dentro do mesmo projeto.

“Nem toda obra terá demanda pelos três serviços ao mesmo tempo. O diferencial é estar preparado para atender o que o cliente precisa em cada etapa, com procedimentos definidos e uma estrutura comercial integrada”, afirma Danilo Santana.

A marca, associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising), está presente em mais de dez estados e tem como meta chegar a todos os estados brasileiros até o fim de 2027.

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Com a geração de resíduos de construção e demolição por pessoas físicas e demolidoras em cerca de 46,4 milhões de toneladas em 2024, o modelo da 100 Entulhos Express se organiza para acompanhar pequenas obras e reformas da retirada do entulho até a limpeza final.