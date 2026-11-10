Novo delivery da Fratellino permite operar a loja com um funcionário

A Fratellino, rede de franquias de massas, apresentou um conceito de delivery em que a loja pode ser operada por um único funcionário. A proposta parte de uma mudança na rotina: a unidade deixa de produzir bases e molhos e passa a concentrar o trabalho na montagem, na finalização e na expedição dos pedidos, segundo a empresa.

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Essa reorganização também encurta o início do expediente. De acordo com a rede, a preparação operacional antes de abrir para o atendimento leva cerca de 30 minutos. A Fratellino compara esse intervalo às três ou quatro horas que operações tradicionais de massas podem exigir, a depender do cardápio e da estrutura de produção.

“A unidade não precisa começar o dia produzindo os insumos que serão utilizados no atendimento. Isso encurta a preparação antes da abertura e organiza o trabalho em uma sequência padronizada de montagem e expedição”, afirma Marcos Henrique, COO da Fratellino.

O que muda na rotina da equipe

Na prática, a loja recebe os produtos já preparados e executa as etapas finais em uma sequência definida. Com menos tarefas no ponto de venda, uma pessoa consegue conduzir a operação, conforme a companhia. A própria empresa pondera que o tamanho da equipe deve levar em conta o movimento de cada endereço, os horários de atendimento e os momentos de maior concentração de pedidos.

A estrutura física acompanha essa lógica. Segundo a Fratellino, a operação não usa gás e não precisa de coifa, itens habituais em uma cozinha de produção convencional.

“Organizamos o negócio para que a unidade concentre sua atividade na execução e na expedição dos pedidos. A tecnologia alimentar permite retirar do ponto de venda etapas de produção que demandariam mais equipamentos, espaço e mão de obra”, afirma Victor Vieira, CEO da Fratellino.

Tecnologia alimentar sustenta o formato

O modelo se apoia em insumos submetidos à autoclavagem, tratamento térmico realizado sob pressão. Com esse processo, deixa de ser necessário produzir bases e molhos na unidade. Por isso, a empresa descreve a estrutura como um “restaurante sem cozinha”, em referência à ausência de uma cozinha de produção tradicional.

O ganho aparece também no atendimento. Segundo a rede, o pedido fica disponível para retirada pelo entregador em menos de dois minutos e meio depois de recebido. O intervalo não inclui o deslocamento até o endereço do consumidor.

Rotina padronizada facilita o treinamento

Com menos etapas dentro da loja, o preparo de quem entra na operação também fica mais simples. Os procedimentos padronizados de montagem, finalização e expedição orientam o treinamento e servem de referência para levar o modelo a novos endereços, de acordo com a Fratellino.

“A consistência de uma rede começa na capacidade de reproduzir seus processos. Na Fratellino, a redução das etapas dentro da unidade facilita o treinamento e o acompanhamento da execução. A expansão precisa preservar esse padrão, com abastecimento regular e suporte ao franqueado”, afirma Danilo Santana, advisor da marca.

Presente em mais de cinco estados, a rede tem como meta chegar a todos os estados brasileiros até o fim de 2027.

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Para quem procura uma franquia que funcione com um funcionário, o formato da Fratellino reúne três elementos: insumos que chegam prontos à loja, abertura em cerca de 30 minutos e etapas padronizadas de trabalho, com o tamanho da equipe ajustado ao movimento de cada unidade.