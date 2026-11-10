Em cenário incerto, o que protege não é a previsão, é a estrutura

Por Petrônio Medeiros, fundador e CEO da Fortunne Capital

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Em todo período de incerteza, o mercado brasileiro reencena o mesmo roteiro. Primeiro aparecem as previsões de juros, de inflação, de câmbio, de eleição, de regra nova. Depois, as recomendações construídas em cima delas. E, por fim, os produtos desenhados para quem acreditou na previsão.

Na minha leitura, o roteiro falha por um motivo estrutural: ninguém acerta cenário com consistência suficiente para que o patrimônio de uma vida dependa disso. O investidor e o empresário que atravessam bem períodos instáveis não são os que preveem melhor, são os que montaram uma estrutura cujo resultado não depende de uma previsão estar certa. É o que vejo se repetir a cada ciclo, de um lado e do outro da mesa.

"A pergunta útil em momento de dúvida não é o que vai acontecer. É o que, da minha estrutura, quebra em cada cenário possível e o que continua de pé."

Pulverizar não é espalhar

A primeira reação à instabilidade costuma ser espalhar: mais produtos, mais instituições, mais nomes diferentes no extrato. É movimento, e quase sempre é movimento inútil.

Diversificação que protege é por fator de risco, não por quantidade de itens. Dez aplicações distintas que respondem todas à mesma variável formam, na prática, uma só posição com dez taxas administrativas e a ilusão de estar distribuído. Duas posições que reagem a fatores diferentes protegem mais do que dez que reagem ao mesmo.

Lastro real: a pergunta que separa ativo de promessa

Ativo real "imóvel, crédito com garantia, geração de energia, participação societária", tem uma propriedade que atravessa bem período instável: existe algo do outro lado do contrato. Mas a frase "lastro real" virou selo de material de divulgação, e selo não protege ninguém.

O que separa lastro de promessa é verificabilidade. Um lastro verificável tem matrícula, tem registro, tem contrato de garantia executável, tem fluxo identificável e tem alguém nomeado que responde por ele. Um lastro alegado tem uma apresentação bonita e um número de retorno.

As perguntas que fazem essa separação são documentais, e a recusa em respondê-las já é a resposta: onde está registrado, quem é a contraparte contratual, qual é a estrutura de garantia, quem afere a execução e a quem essa pessoa responde.

"Lastro não elimina risco. Elimina a categoria de risco em que não se sabe o que existe do outro lado, em cenário instável, é essa a que faz estrago."

A inflação é o fator que age sem acontecimento

Entre todos os fatores de risco, a inflação é o único que não precisa de um evento para agir. Não há manchete, não há crise, não há dia em que ela aconteceu. Há uma transferência lenta e contínua, que só aparece quando alguém compara o que o dinheiro comprava antes com o que compra agora.

Ela ataca com mais força exatamente o que parece seguro: caixa parado, renda nominal sem correção e contrato longo redigido sem índice. São as três posições que o investidor costuma aumentar justamente quando o cenário fica incerto, e é por isso que o movimento defensivo mal calibrado frequentemente aprofunda a perda em vez de contê-la.

É aqui que o ativo real tem uma relação estrutural com preços, e vale entender qual é. Um ativo real não resiste à inflação por virtude própria: resiste porque o custo de recriá-lo "terreno, material, mão de obra se move junto com os preços", e porque os contratos que geram a sua renda costumam ser escritos com correção por índice. A proteção, quando existe, está no custo de reposição e na cláusula de reajuste. Não está no tipo do ativo.

"A pergunta certa nunca é se esse ativo protege da inflação. É qual índice corrige, a partir de quando, com que periodicidade e quem paga quando o índice sobe."

Os índices não são o mesmo índice. O que corrige o custo de uma obra, o que corrige um contrato de locação e o que mede o custo de vida de uma família são medidas diferentes, que se descolam por períodos longos. Um contrato bem indexado por um índice que não acompanha a sua despesa protege o papel, não o poder de compra.

Correção não vale sem pagador. Contrato indexado com contraparte inadimplente corrige um valor que não chega. É por isso que inflação e risco de crédito precisam ser avaliados juntos, e não em planilhas separadas.

Internacionalização é organização

Organizar parte do patrimônio fora do país é ferramenta legítima e antiga de gestão patrimonial. Ela cumpre três funções objetivas: reduz a exposição a uma única moeda, a um único arcabouço jurídico e a um único ciclo econômico.

E ela não é o que boa parte do mercado vende com esse nome. Há uma distância larga entre estrutura internacional legítima e opacidade comercializada como vantagem. A diferença não é de sofisticação, é de substância: propósito econômico declarado, obrigações de informação cumpridas nos dois lados e conformidade fiscal integral em ambas as jurisdições.

Quem oferece ausência de rastro não está oferecendo estrutura. Está oferecendo um passivo com prazo de validade, e nos últimos anos, esse prazo encurtou drasticamente com a troca automática de informações entre países.

Não há percentual correto a levar para fora. Há um exercício a fazer antes de qualquer número: definir a finalidade, verificar a situação fiscal nos dois lados, entender o custo real de manutenção da estrutura e confirmar quem responde por ela ao longo do tempo. Estrutura internacional é compromisso de longo prazo, não operação pontual.

A palavra que não se deve aceitar sem perguntar

Vale dizer com todas as letras, porque é o ponto em que mais gente se machuca.

"Blindagem patrimonial" é uma expressão que o mercado usa para duas coisas muito diferentes. Numa delas, significa organização legítima: holding familiar bem constituída, regime de bens definido, sucessão planejada, segregação de risco empresarial e patrimonial, seguro adequado. Na outra, significa esconder bens de credores legítimos, do fisco ou de um cônjuge, e isso não é estrutura, é fraude, com consequência civil e penal e com uma taxa de sucesso que cai todo ano.

"Proteção patrimonial de verdade é feita às claras: registrada, declarada e auditável. Se uma estrutura só funciona enquanto ninguém a enxerga, ela não é proteção, é exposição com prazo."

Para a empresa, o mesmo raciocínio

Caixa. Em período instável, a primeira pergunta não é onde render mais. É quanto tempo a operação se sustenta sem receita nova, e se esse colchão está em instrumento que se converte em dinheiro no dia em que for preciso, não no mês seguinte.

Estrutura societária. Patrimônio pessoal e patrimônio empresarial misturados transformam um problema de negócio em um problema de família. Separar é trabalho de rotina, feito antes, e praticamente impossível de fazer depois que o problema apareceu, quando a separação passa a ter cara de ocultação.

Dívida. O aval pessoal é o ponto em que a exposição empresarial invade a casa. Vale saber exatamente quanto do patrimônio familiar está comprometido em garantia, mas essa é uma conta que muita gente nunca fez por inteiro.

Capital. Financiar ativo de prazo longo com passivo de prazo curto é o erro que períodos de aperto transformam em crise. O descasamento não aparece no ano um; aparece quando o vencimento chega antes do retorno.

As cinco perguntas antes de decidir qualquer coisa

1. Quais fatores de risco o meu patrimônio já carrega hoje e quantos deles são, na verdade, o mesmo fator com nomes diferentes?

2. O que, nesta operação, é verificável em documento e o que é apenas afirmado em apresentação?

3. De quanto eu preciso em caixa no pior cenário que consigo descrever, e em quantos dias esse dinheiro chega?

4. Esta estrutura funciona sob luz? Ela resiste a ser inteiramente declarada e auditada, nos dois países, se houver dois?

5. Quem responde por cada parte dela daqui a cinco anos e isso está escrito em algum lugar?

Instabilidade não é acontecimento extraordinário na economia brasileira. É condição de contorno. Tratá-la como surpresa a cada ciclo é o que leva à decisão apressada e decisão apressada em patrimônio costuma custar mais do que o próprio cenário que a motivou.

Não se protege patrimônio acertando o futuro. Protege-se construindo uma estrutura que não precise de sorte, e sim, de planejamento claro.

É o que eu diria em qualquer mesa, em qualquer ciclo, e é o que continua valendo quando o ciclo vira.

Sobre o autor

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Petrônio Medeiros é fundador e CEO da Fortunne Capital, plataforma de capital que origina, estrutura e acompanha operações com lastro em ativos reais, e atua na organização e proteção patrimonial de famílias e empresas. É graduado em Administração e em Engenharia Civil, com especializações em incorporação e negócios imobiliários, finanças, criptoativos e wealth management. Constituída em 2014, a Fortunne opera em duas frentes: Corporate, para empresas, incorporadoras e projetos que precisam de planejamento e capitalização para crescimento sustentável; e Private, para famílias e wealth que precisam de planejamento financeiro, patrimonial e sucessório para atravessar gerações.