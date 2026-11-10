Compra do mês volta à rotina e famílias passam a cuidar mais do que guardam

A ida rápida ao mercado para repor só o que acabou está perdendo espaço para a velha compra do mês. Levantamento da Kantar referente ao segundo trimestre de 2025 mostrou que as compras de abastecimento, feitas para encher a despensa, cresceram 34% em frequência na comparação anual. No mesmo período, as compras de urgência recuaram 10% em unidades.

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Com mais arroz, feijão, farinha, café e castanhas guardados por semanas ou meses, a conservação passou a entrar no planejamento da casa. Esse é o tema de trabalho da Oxyoff , empresa de Porto Alegre (RS) fundada por Juliano Flores Ramos, apontada como pioneira em fracionar o absorvedor de oxigênio no Brasil e com mais de 270 mil unidades vendidas no ano.

O que levou as famílias de volta ao abastecimento

Os motivos aparecem em outras pesquisas. Em levantamento da Neogrid com a Opinion Box, divulgado no início de 2026, 40% dos responsáveis pelas compras da casa disseram que pretendem cozinhar mais e pedir menos delivery ao longo do ano. O mesmo estudo mostrou que quase 40% percebem falta de produtos com frequência ou às vezes em feriados prolongados e grandes eventos, percepção que estimula a compra antecipada.

O preço também conta. Segundo a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), o consumo nos lares acumulou alta de 2,70% de janeiro a setembro de 2026, e o arroz, um dos itens mais comprados em quantidade, subiu 4,56% em setembro.

“A despensa deixou de ser só o lugar onde se guarda a compra do mês. Virou planejamento: a família compra quando o preço está bom, cozinha mais em casa e quer ter uma reserva para não ser pega de surpresa. O que muita gente ainda não faz é pensar em como esse alimento vai estar daqui a seis meses”, afirma Juliano Flores Ramos, fundador da Oxyoff.

O cuidado que vem com a despensa cheia

Um estoque maior fica mais tempo exposto a umidade, insetos e oxigênio. Em grãos e farinhas, o oxigênio provoca a oxidação das gorduras, que leva ao ranço e à perda de aroma sem mudar a aparência do pacote.

A vedação conta a favor. Em estudo da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Milho e Sorgo sobre armazenagem em pequena escala, os grãos guardados em sistemas vedados mantiveram menos de 6% de grãos carunchados ao longo de 230 dias, enquanto a sacaria comum chegou a quase 39% aos 135 dias.

Dentro do pote, os absorvedores de oxigênio retiram o gás que sobra. Publicações do Cetea (Centro de Tecnologia de Embalagem), do ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos), registram que eles podem levar o oxigênio da embalagem a 0,01%, enquanto o vácuo tende a deixar de 2% a 3%.

“Quem guarda arroz, feijão, farinha ou castanha por meses está lidando com três inimigos: umidade, inseto e oxigênio. Os dois primeiros as pessoas já conhecem. O oxigênio é mais traiçoeiro, porque o alimento continua com a mesma cara e vai perdendo sabor e qualidade aos poucos”, diz Juliano.

Como guardar a compra do mês

Para quem voltou a abastecer a casa, os cuidados são práticos: potes herméticos, local seco, fresco e longe do sol e a regra de consumir primeiro o que foi comprado antes. Contra a umidade, a Oxyoff também oferece absorvedores de umidade . Nos itens que ficam meses guardados, o absorvedor de oxigênio do tamanho certo para o pote completa a proteção. A empresa trabalha com capacidades de 50 cc, 100 cc e 300 cc, em pacotes fracionados para abrir só o que será usado.

“Fracionar foi a forma que encontramos de acompanhar o jeito como a família guarda comida: um pote por vez, uma reposição por vez. Quem abre só o que vai usar aproveita o produto inteiro e protege o que comprou”, completa o fundador da Oxyoff.

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As famílias voltaram a fazer a compra do mês porque passaram a planejar mais, a cozinhar em casa e a antecipar compras diante do preço e da falta de produtos. Com a despensa mais cheia, guardar bem cada recipiente é o que faz a compra render até o último pacote.