Clube de benefícios para remédio de uso contínuo: o que conferir no desconto do Pix do Milhão na farmácia

Para quem tem remédio de uso contínuo, a farmácia não é compra de ocasião, é visita marcada. Os números do Vigitel 2025, levantamento do Ministério da Saúde nas capitais e no Distrito Federal, mostram o avanço de duas condições crônicas comuns: o diagnóstico médico de hipertensão entre adultos passou de 22,6% em 2006 para 29,7% em 2024, e o de diabetes, de 5,5% para 12,9%. Ambas costumam exigir acompanhamento médico regular.

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Nessa rotina, um clube de benefícios faz mais diferença quando o desconto não depende de data ou campanha. No Pix do Milhão , clube com mais de 3 mil marcas parceiras, o desconto em medicamentos tarjados chega a 80% e vale todos os dias. Quatro pontos ajudam a entender o que isso significa para quem tem remédio na rotina.

1. O desconto vale todo dia?

Vale. Não há data, campanha ou dia do mês certo para usar: o desconto fica disponível todos os dias, desde a primeira compra de pontos. Para quem tem tratamento contínuo, esse é o ponto que mais pesa, porque a ida à farmácia se repete ao longo do ano.

2. E o medicamento tarjado?

É a categoria em que o desconto chega a 80%. Tarjado é o remédio de tarja vermelha ou preta, vendido mediante prescrição médica, e o desconto não muda essa regra: a receita segue sendo exigida, e o tratamento continua definido pelo médico.

3. O que muda com a assinatura?

A compra de pontos pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, com ou sem plano de assinatura. Quem assina a recorrência mantém os pontos ativos mês a mês, o que acompanha o ritmo de quem tem remédio na rotina.

4. E o reajuste anual dos remédios?

Todo ano, a CMED, órgão do governo federal que regula o mercado de medicamentos, define tetos de reajuste. Em 2026, eles ficaram entre 1,13% e 3,81%, conforme a concorrência de cada produto, e não significam aumento automático nas farmácias. O desconto do clube segue outra lógica: não depende de calendário e vale em qualquer dia.

Segundo a empresa, quem compra pontos é movido pela vontade de uma vida mais prática, com o dia a dia custando menos, e pela fé em uma transformação de realidade. A primeira se percebe justamente nas idas frequentes ao balcão.

“Cuidar da saúde da família é uma conta que volta todo mês, e é nela que o clube precisa estar presente. Por isso o desconto na farmácia vale todos os dias, desde a primeira compra de pontos. É nesse cuidado de rotina que o participante sente que nunca está desamparado. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas, e muitas vezes essa mudança começa no balcão da farmácia”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

E as premiações?

A mesma compra de pontos dá direito a participar delas. Cada edição do Raspou, Achou, é PIX reúne mais de 10 mil prêmios instantâneos, de até R$ 1 mil, e as premiações maiores seguem as extrações oficiais da Super Sete, das Loterias CAIXA. As premiações têm base regulatória: as ações são autorizadas e usam títulos de capitalização emitidos pela ViaCap, instituição supervisionada pela SUSEP.

Para quem tem remédio de uso contínuo, a pergunta que decide é se o desconto acompanha a frequência do tratamento. No Pix do Milhão, o desconto de até 80% em medicamentos tarjados vale todos os dias nas farmácias parceiras.

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