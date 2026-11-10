Mercado global de imóveis de bem-estar chega a US$ 548 bilhões e deve dobrar até 2029, aponta instituto

O mercado global de wellness real estate, como são chamados os imóveis residenciais e comerciais projetados em torno da saúde e do bem-estar, movimentou US$ 548 bilhões em 2024, segundo o Global Wellness Institute (GWI). Em 2019, eram US$ 225 bilhões. O crescimento médio de cerca de 19,5% ao ano foi o maior entre os setores da economia do bem-estar acompanhados pelo instituto.

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A projeção do GWI é que o segmento chegue a US$ 1,1 trilhão em 2029. A economia do bem-estar como um todo somou US$ 6,8 trilhões em 2024.

Prêmio de preço

Com base na revisão de mais de 300 estudos, o instituto estima que imóveis residenciais com foco em bem-estar, nas faixas média e alta do mercado, têm prêmio de preço de 10% a 25% sobre imóveis comparáveis. O GWI descreve o conceito em seis dimensões incorporadas aos projetos, da física à ambiental, passando pela social e pela comunitária.

Exemplo no Centro-Oeste

No Brasil, um dos projetos que adotam o conceito é a Fazenda do Lago , do Grupo CPR , em Abadiânia (GO), às margens do Lago Corumbá IV, a 109 quilômetros de Brasília. O empreendimento se apresenta como “o primeiro wellness club residence de classe mundial” e ocupa 2,8 milhões de metros quadrados. A primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada em cartório.

Segundo a empresa, o masterplan prevê um centro de bem-estar com spa, academia de alta performance, piscinas aquecidas, trilhas imersivas, centro de longevidade e espaços de meditação e yoga, além de marina, piscina de ondas, campo de golfe, haras, clube de tênis e hotel dentro do clube. O acesso de moradores é feito por aprovação, por meio de uma curadoria.

“O conceito de wellness district não é ter amenidades, é organizar a vida ao redor delas. A infraestrutura vem antes porque é ela que define quem escolhe morar aqui”, afirma Herif Batista, incorporador do projeto.

“Wellness não é um spa no térreo. É acordar com o lago, treinar, encontrar os amigos e voltar para casa sem pegar o carro. Quando o bem-estar vira rotina, o endereço ganha valor”, diz Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR.

De acordo com a empresa, a obra começa pela infraestrutura, com terraplenagem, vias e drenagem, e segue para as redes subterrâneas de energia, fibra e água antes das estruturas de lazer.

Localização

O Lago Corumbá IV, formado pelo reservatório da usina em operação desde 2006, tem cerca de 173 quilômetros quadrados de espelho d’água e fica no eixo da BR-060, entre Brasília, Anápolis e Goiânia. O Distrito Federal teve renda domiciliar per capita de R$ 4.538 em 2025, a maior do país, segundo o IBGE.

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A comunidade, segundo a empresa, começa na aquisição, com eventos e atendimento de concierge, e é tratada como parte do conceito: das seis dimensões de bem-estar descritas pelo GWI, a social e a comunitária são as que o projeto coloca no centro.