Entre a faxina e o riso, Malagueta desafia papéis de gênero

A conexão entre o universo de trabalho de uma faxineira diarista e a ludicidade é o eixo condutor do espetáculo "Malagueta na Labuta", que, entre os dias 14 de novembro e 5 de dezembro, percorrerá as cidades de Itumbiara (14/11), São Domingos (21/11), Senador Canedo (27/11) e Cocalzinho de Goiás (5/12), todas no interior de Goiás, com apresentações gratuitas. A itinerância integra o projeto A Labuta Continua.

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Contemplado no edital CIRCO - Apresentações de Espetáculo de Circo em Goiás - Categoria C, nº 09/2026 - PNAB 2026, da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, o espetáculo aposta na provocação pelo humor, transformando ferramentas de faxina em brincadeira para subverter as desigualdades de gênero. "Exponho a pesada divisão sexual do trabalho gerada pelo capitalismo e pelo patriarcado, em que as atividades de cuidado e os afazeres domésticos continuam recaindo desproporcionalmente sobre as mulheres, trazendo à tona debates sobre as desigualdades e as diferentes formas de violência contra a mulher", explica a atriz Fernanda Pimenta, que interpreta o espetáculo solo. A produção é de Larissa de Paula (Meraki Produção Cultural).

Para a artista, essa aproximação com o público é uma tática de empatia. "O humor tem a capacidade de relaxar e desarmar as barreiras defensivas do público, gerando abertura para tocarmos em temas extremamente complexos como o machismo estrutural, as pressões estéticas e a violência doméstica."

Segundo Fernanda, esses assuntos seriam mais difíceis de abordar sem esse recurso. "No espetáculo, o riso subversivo expõe as imposições de gênero e devolve às mulheres o poder para questionar as estruturas estabelecidas", comenta a artista, que também atua como dramaturga, diretora e pesquisadora artística.

O despertar de Malagueta

Malagueta nasceu da pesquisa de Fernanda Pimenta sobre a palhaçaria e a comicidade, em um processo que, segundo a atriz, também provocou transformações pessoais. "A palhaçaria foi um despertar para o próprio feminismo, exigindo meu desapego da cobrança patriarcal por perfeição para, em vez disso, abraçar meu próprio ridículo e minha singularidade. Carrego em Malagueta as marcas das dores e lutas cotidianas que afetam os corpos femininos e transformo minha vivência subjetiva da mulher no motor central de minha comicidade", pontua a atriz.

Nessa esteira, há o recorte da palhaçaria feminina, braço artístico circense que tem crescido e se firmado como um novo e importante jeito de pensar a figura do palhaço, historicamente associado ao gênero masculino. "A palhaçaria sempre foi dominada por homens", afirma a artista. Segundo ela, a presença de palhaças no cenário artístico ajuda a quebrar estereótipos e a mostrar que as mulheres também podem ser engraçadas, inteligentes e criativas. É, ainda, uma ferramenta para promover reflexão e conscientização sobre igualdade de gêneros "de uma forma leve, mas impactante", enfatiza.

Fernanda explica que o projeto pretende inspirar e empoderar mulheres na conquista de suas próprias realizações e direitos. "Um trabalho que parece simples e despretensioso, mas que tem o poder de tocar e transformar vidas", completa a atriz.

"Malagueta na Labuta" tem 50 minutos de duração, classificação livre e mescla a palhaçaria a outras técnicas circenses, como equilíbrio, manipulação de bambolê e malabarismo. Todas as apresentações da circulação terão interpretação em Libras. A sessão de Senador Canedo, em 27 de novembro, contará também com audiodescrição. A divulgação digital em redes sociais terá legendas descritivas. Mulheres, de todas as idades, são o público-alvo central, mas o espetáculo é aberto a todos.

Outros palcos

Integrante de grupos de teatro e circo em Goiânia, Fernanda Pimenta traz na bagagem experiências com diversos projetos por meio de subvenções de políticas públicas municipais e estaduais voltadas ao fomento da arte e da cultura.

Recentemente, a artista finalizou sua pesquisa de doutorado na Universidade de Brasília (UnB), com o título "Subversivas: palhaçarias feministas". A investigação está presente no espetáculo "Malagueta na Labuta" ao adotar, intencionalmente, os "dispositivos cênicos de subversão" mapeados pela atriz, e no uso do riso para desconstruir opressões e vislumbrar novas possibilidades de existência para as mulheres.

Fernanda também esteve na novela "Coração Acelerado", exibida pela Rede Globo, em que interpretou as personagens Irene e Amelie. "Essa experiência foi um desafio estimulante, que exigiu imensa precisão. Ali, minha vivência no teatro e na palhaçaria foi alicerce fundamental, especialmente pela escuta e liberdade", revela.

A circulação pelo interior de Goiás também aproxima o trabalho de novos públicos. "O projeto não oferece somente entretenimento. Essa andança significa democratizar o acesso à cultura, descentralizar a arte das grandes capitais e cumprir a missão de usar a arte cênica e o humor para debater temas urgentes e necessários diretamente com as comunidades locais", afirma Fernanda.

Segundo a artista, o Estado de Goiás apresenta um cenário de persistência e alertas recentes dos índices de violência contra a mulher. "Fico feliz por poder inspirar mulheres do interior a ocuparem espaços na arte e na sociedade."

Ela destaca ainda que a circulação contribui para a formação de público e o fortalecimento da cidadania. "Os espetáculos itinerantes são a única oportunidade de contato direto dessas comunidades com a linguagem circense contemporânea", finaliza.

Serviço: Circulação do espetáculo circense "Malagueta na Labuta", com Fernanda Pimenta

Produção: Larissa de Paula (Meraki Produção Cultural)

Cidade: Itumbiara

Data e horário: 14/11 (sábado) | 20h

Local: Palco da Cultura - praça Sebastião Xavier (festival de circo Sô Ria)

Entrada: livre e gratuito

Acessibilidade: interpretação em Libras

Cidade: São Domingos

Data e horário: 21/11 (sábado) | 20h

Local: Praça da Matriz S/N, São Domingos-GO, Palco José Peregrino Ramos

Entrada: livre e gratuito

Acessibilidade: interpretação em Libras

Cidade: Senador Canedo

Data e horário: 27/11 (sexta-feira) | 20h

Local: Paço Municipal de Senador Canedo - GO 403, KM 09, Morada do Morro - Sen. Canedo

Entrada: livre e gratuito

Acessibilidade: interpretação em Libras e audiodescrição

Cidade: Cocalzinho de Goiás

Data e horário: 05/12 (sábado) | 20h

Local: "Feira Cultural" - Rua São Paulo esquina com 3 de julho, Centro - Cocalzinho de Goiás

Entrada: livre e gratuito

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Acessibilidade: interpretação em Libras