Da gestão no agro à inteligência artificial: Victor Menegon aposta na tecnologia para transformar a comunicação no campo

A experiência acumulada dentro de uma das grandes empresas do setor sucroenergético brasileiro e a curiosidade por novas tecnologias levaram Victor Menegon a iniciar uma nova etapa profissional. Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), ele construiu uma trajetória de 12 anos na Raízen, onde ingressou como estagiário e encerrou seu ciclo na companhia ocupando o cargo de gerente executivo. Agora, direciona sua experiência para um território em plena expansão: a aplicação da inteligência artificial ao agronegócio.

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Morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, desde 2009, Victor desenvolveu uma carreira marcada pela atuação estratégica na área de suprimentos. Ao longo dos anos, esteve à frente de negociações e processos de aquisição de fertilizantes, defensivos agrícolas, corretivos de solo, insumos industriais e automotivos, além de equipamentos e veículos utilizados nas operações agrícolas, como tratores, colhedoras e caminhões.

A experiência também envolveu gestão de processos, tomada de decisões e liderança de equipes, proporcionando uma visão abrangente sobre os desafios operacionais e as necessidades de um setor que exige eficiência, planejamento e constante capacidade de adaptação.

Depois de mais de uma década nesse ambiente, Victor percebeu que havia chegado o momento de encerrar um ciclo e explorar novos conhecimentos. A decisão inicial parecia simples: dedicar aproximadamente três meses ao estudo da inteligência artificial. O que começou como uma experiência de aprendizado, no entanto, acabou se transformando em uma nova paixão profissional.

A mudança aconteceu justamente em um período de grande evolução das ferramentas de IA, quando a tecnologia começou a demonstrar, na prática, sua capacidade de executar tarefas complexas, desenvolver conteúdos e ampliar as possibilidades de produção e comunicação. Ao perceber esse potencial, Victor decidiu aprofundar seus conhecimentos, aprimorar técnicas e acompanhar de perto a velocidade das transformações.

Mais do que estudar uma tendência tecnológica, passou a enxergar oportunidades concretas de aplicação no agronegócio, especialmente na maneira como informações técnicas podem ser produzidas, apresentadas e compartilhadas com diferentes públicos.

Foi nesse contexto que surgiu a iniciativa de criar, há cerca de dois meses, um perfil no Instagram voltado à produção de vídeos educativos, unindo conhecimento do campo, comunicação e inteligência artificial. A proposta tem como essência a extensão rural por meio de conteúdos audiovisuais capazes de aproximar conceitos agronômicos do cotidiano de quem vive e trabalha no campo.

A iniciativa representa uma nova possibilidade de disseminação do conhecimento, utilizando recursos tecnológicos para tornar informações mais acessíveis, didáticas e interessantes. Em um setor no qual a inovação já faz parte da rotina produtiva, a comunicação também passa a encontrar na inteligência artificial ferramentas para ampliar seu alcance e explorar novas formas de transmitir conhecimento.

Para Victor, entretanto, o perfil nas redes sociais representa apenas o começo. Segundo ele, a página é a ponta do iceberg de uma série de projetos que estão em desenvolvimento, com novas iniciativas e aplicações tecnológicas previstas para os próximos meses.

Sua trajetória evidencia um movimento cada vez mais presente no agronegócio: profissionais com experiência prática no setor buscando na tecnologia novas maneiras de inovar, empreender e compartilhar conhecimento. Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a ocupar espaço como instrumento de transformação, abrindo caminhos para aproximar ciência, informação e campo.

Minha recomendação editorial: manter esse enfoque. Ele valoriza a trajetória profissional de Victor sem transformar a matéria em uma simples apresentação de perfil do Instagram. O grande diferencial é contar a transição de um executivo experiente do agronegócio para um novo campo de atuação, mostrando como a inteligência artificial pode contribuir com a extensão rural e a disseminação do conhecimento.

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Instagram: https://www.instagram.com/victormenegon.agroia